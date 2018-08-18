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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:34

zzzzzz
Тебе? Конечно нет. Я ж варешку закрив.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:27500 дол за 50 метрову з правильним плануванням квартиру...

Это уже на финише продаж? Сейчас, наверное, стоит 38-40, а после 5-6 в ремонт и технику сдается за 10.

+100% за год это супер. Такие варианты были в прайсе? Были доступны человеку с улицы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:43

  Vlad442 написав:
  Первый написав:27500 дол за 50 метрову з правильним плануванням квартиру...

Это уже на финише продаж? Сейчас, наверное, стоит 38-40, а после 5-6 в ремонт и технику сдается за 10.

+100% за год это супер. Такие варианты были в прайсе? Были доступны человеку с улицы?

Да. Навіть на форумі писав щоб брали. Проте захар і ко зачмирили:-) придумали назву жк мордор. Дешевій і... Ну короче як завжди:-) проте деякі взяли:-) короче як завжди:-).

Форум взагалі цікава штука. Якщо флай і ко каже че омно - то відсотків на 50% це вже срібло, а якщо ще додається гастарбайтер з вано, то шанс, що золото ще зростає:-)

Зи. Наприклад був оранж сіті перший поверх, фасад, 3.9 м висота стелі по 16.5 кгрн маленькі приміщення з дуже привабливим розтермінуванням платежу. От чого не взяти? Здасться буде па 1000уе+ за квадрат.

Не захочеться продавати, то чи можна буде здати нежиле в комплексі на 600 квартир без інфраструктури за 6000 грн? Дешевше ларька:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:02

  X-Fresh написав:Кажись тут народ покупал Квартиры по 7 тыс долл за 1к.
Уже обживаются

Страшно подумать, во что превратится этот дом через 3-4 года. Видел короткое интервью с жительницей Элеганта. Это боль. По 2 куе за метр в 2012м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:03

Зображення

Позвонил в ЖИБ , на данный момент есть в продаже 3к ( травяная стрелка ) 128 метров - (15,18,20,23 этажи ) - 20 кгрн
http://investbud.kiev.ua/images/flat/Sa ... 200005.jpg ( квартира 3А )
С другой стороны тоже угловая в стороны дома , летом предлагали по 24,5 (18 этаж) сейча 9 этаж по 22 т.грн

1к - с обратной стороны ( бирюзовая стрелка ) 56 кв ( 6 этаж ) -22,4 кгрн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Зображення

Позвонил в ЖИБ , на данный момент есть в продаже 3к ( травяная стрелка ) 128 метров - (15,18,20,23 этажи ) - 20 кгрн
http://investbud.kiev.ua/images/flat/Sa ... 200005.jpg ( квартира 3А )


Это там солнечного света не будет вообще никогда?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:10

Faceless
Зимой - да
Летом - рано утром и под конец дня
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2323232423252326
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