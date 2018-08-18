zzzzzz
Тебе? Конечно нет. Я ж варешку закрив.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:43
Да. Навіть на форумі писав щоб брали. Проте захар і ко зачмирили:-) придумали назву жк мордор. Дешевій і... Ну короче як завжди:-) проте деякі взяли:-) короче як завжди:-).
Форум взагалі цікава штука. Якщо флай і ко каже че омно - то відсотків на 50% це вже срібло, а якщо ще додається гастарбайтер з вано, то шанс, що золото ще зростає:-)
Зи. Наприклад був оранж сіті перший поверх, фасад, 3.9 м висота стелі по 16.5 кгрн маленькі приміщення з дуже привабливим розтермінуванням платежу. От чого не взяти? Здасться буде па 1000уе+ за квадрат.
Не захочеться продавати, то чи можна буде здати нежиле в комплексі на 600 квартир без інфраструктури за 6000 грн? Дешевше ларька:-)
Всім процвітання!
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:02
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:03
Позвонил в ЖИБ , на данный момент есть в продаже 3к ( травяная стрелка ) 128 метров - (15,18,20,23 этажи ) - 20 кгрн
С другой стороны тоже угловая в стороны дома , летом предлагали по 24,5 (18 этаж) сейча 9 этаж по 22 т.грн
1к - с обратной стороны ( бирюзовая стрелка ) 56 кв ( 6 этаж ) -22,4 кгрн
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это там солнечного света не будет вообще никогда?
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:10
Faceless
Зимой - да
Летом - рано утром и под конец дня будет солнце светить
1К , наоборот , чисто южные солнца летом будет очень много
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:20
Там холодно будет шокапец, и расходы на отопление будут недетские
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:21
Не веди себя как маленькая обиженная девочка. Тролить меня я никому не позволю,причем там примитивно как это ты делал. А по теме ветки я с интересом пообщаюсь с любым человеком. Впрочем можешь не рассказывать, дело твое. Сиди дальше обиженным.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:26
Зато летом будет экономия на кондиционировании )))
Живите своим умом!
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