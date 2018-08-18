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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2325232623272328>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:29

  zzzzzz написав:
  Первый написав:zzzzzz
Тебе? Конечно нет. Я ж варешку закрив.


Не веди себя как маленькая обиженная девочка. Тролить меня я никому не позволю,причем там примитивно как это ты делал. А по теме ветки я с интересом пообщаюсь с любым человеком. Впрочем можешь не рассказывать, дело твое. Сиди дальше обиженным.

:mrgreen:

Шо тобі сказати. Ти 0, і вчитися не хочеш. Простий приклад, твоя інфа про сагайдака. Треха з видом в стіну нікому взагалі не потрібна. А ось така ж трьоха але на дніпро.... :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:36

Первый

Очень спорное утверждение , это лучше чем Галактика и Автограф (2 и 3 )
Почем жилье в Галактике ?

По сравнению например с Автографом это большое расстояние между домами.

П.С. С видом на Днепр думаю можно найти по переуступке по 30 кгрн
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 16 жов, 2018 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:41

  zzzzzz написав:Первый

Очень спорное утверждение , это лучше чем Галактика и Автограф (2 и 3 )
Почем жилье в Галактике ?

http://investbud.kiev.ua/images/flat/Sa ... 200001.jpg
Зб. Единственная ликвидна треха. Все остальное :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:49

Первый

Я не утверждаю что это супер-пупер квартира. Видовые думаю можно найти по 30кгрн по переуступке, я просто проинформировал участников форума какие квартиры остались в данном объекте по прямой продаже от застройщика.

Так же я считаю что за 20кгрн , это лучше чем гетто ( Галактика) и 2 и 3 очередь Автографа где дома вплотную стоят друг к другу ( к тому же по 25 кгрн вроде )

Или ты считаешь что лучше по 35 у ебл чем по 20 север у ЖБК ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:51

  zzzzzz написав:Первый

Я не утверждаю что это супер-пупер квартира. Видовые думаю можно найти по 30кгрн по переуступке, я просто проинформировал участников форума какие квартиры остались в данном объекте по прямой продаже от застройщика.

Так же я считаю что за 20кгрн , это лучше чем гетто ( Галактика) и 2 и 3 очередь Автографа где дома вплотную стоят друг к другу ( к тому же по 25 кгрн вроде )

Есть маленька проблема - 128 квадратов. Для левого берега - очень дофига.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:53

zzzzzz а когда вобще планируется сдача не узнавали ? только реально, а не на бумаге. мучают мучают эти дома, никак не домучают.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О, Тетрис для небогатых: http://investbud.kiev.ua/images/flat/Pl ... /Fasad.jpg
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:54

  Первый написав:Есть маленька проблема - 128 квадратов. Для левого берега - очень дофига.


Да, тут согласен. Большой метраж.

С другой стороны есть 1к 56 м - 22,4 кгрн, чистый юг ) вид на мост метро
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Так же я считаю что за 20кгрн , это лучше чем гетто ( Галактика) и 2 и 3 очередь Автографа где дома вплотную стоят друг к другу ( к тому же по 25 кгрн вроде )

Дело в том, что речь не о однухе под очень ограниченный бюджет, не о квартире под аренду. Дело о очень немаленькой трехе (овер 120 м) с северной стороны, где почти никогда не будет света а от Днепра достанется только холодный воздух; или гетто в скворешниках. В этом плане реально не вижу смысла в этих взаимных взвешиваниях гомнеца. Уж лучше трехи в Эврике посмотреть в монолите не с видом в другой дом тогда
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:01

Зображення


Вод примерный такой вид будет из однухи 56 кв.м. - 22,4 ( правда низковато 6 этаж )
фото сделано где-то с 15 этажа
Живите своим умом!
zzzzzz
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