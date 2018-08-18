Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:zzzzzz Тебе? Конечно нет. Я ж варешку закрив.
Не веди себя как маленькая обиженная девочка. Тролить меня я никому не позволю,причем там примитивно как это ты делал. А по теме ветки я с интересом пообщаюсь с любым человеком. Впрочем можешь не рассказывать, дело твое. Сиди дальше обиженным.
Шо тобі сказати. Ти 0, і вчитися не хочеш. Простий приклад, твоя інфа про сагайдака. Треха з видом в стіну нікому взагалі не потрібна. А ось така ж трьоха але на дніпро....
Я не утверждаю что это супер-пупер квартира. Видовые думаю можно найти по 30кгрн по переуступке, я просто проинформировал участников форума какие квартиры остались в данном объекте по прямой продаже от застройщика.
Так же я считаю что за 20кгрн , это лучше чем гетто ( Галактика) и 2 и 3 очередь Автографа где дома вплотную стоят друг к другу ( к тому же по 25 кгрн вроде )
Или ты считаешь что лучше по 35 у ебл чем по 20 север у ЖБК ?
Я не утверждаю что это супер-пупер квартира. Видовые думаю можно найти по 30кгрн по переуступке, я просто проинформировал участников форума какие квартиры остались в данном объекте по прямой продаже от застройщика.
Так же я считаю что за 20кгрн , это лучше чем гетто ( Галактика) и 2 и 3 очередь Автографа где дома вплотную стоят друг к другу ( к тому же по 25 кгрн вроде )
Есть маленька проблема - 128 квадратов. Для левого берега - очень дофига.
zzzzzz написав:Так же я считаю что за 20кгрн , это лучше чем гетто ( Галактика) и 2 и 3 очередь Автографа где дома вплотную стоят друг к другу ( к тому же по 25 кгрн вроде )
Дело в том, что речь не о однухе под очень ограниченный бюджет, не о квартире под аренду. Дело о очень немаленькой трехе (овер 120 м) с северной стороны, где почти никогда не будет света а от Днепра достанется только холодный воздух; или гетто в скворешниках. В этом плане реально не вижу смысла в этих взаимных взвешиваниях гомнеца. Уж лучше трехи в Эврике посмотреть в монолите не с видом в другой дом тогда