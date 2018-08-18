Додано: Вів 16 жов, 2018 10:53

zzzzzz а когда вобще планируется сдача не узнавали ? только реально, а не на бумаге. мучают мучают эти дома, никак не домучают.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------