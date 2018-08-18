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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:07
Faceless
Вероятно у меня в голове есть навязчивая идея "вид на Днепр"
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:14
whitelines уже планировочки высветил
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X-Fresh
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:19
X-Fresh написав:
whitelines уже планировочки высветил
Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:38
zzzzzz написав: X-Fresh написав:
whitelines уже планировочки высветил
Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?
от 2х и выше
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X-Fresh
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:45
X-Fresh написав: zzzzzz написав: X-Fresh написав:
whitelines уже планировочки высветил
Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?
от 2х и выше
Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.
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airmax78
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:45
:
X-Fresh написав: zzzzzz написав: X-Fresh написав:
whitelines уже планировочки высветил
Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?
от 2х и выше
Всім процвітання!
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:47
airmax78 написав:
Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.
примыкание к центру-метро-самому большому парку стоит очень дорого
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X-Fresh
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:50
X-Fresh написав: airmax78 написав:
Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.
примыкание к центру-метро-самому большому парку стоит очень дорого
Но не дороже центра
Всім процвітання!
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Первый
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