RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2325232623272328

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:07

Faceless

Вероятно у меня в голове есть навязчивая идея "вид на Днепр" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28245
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2743 раз.
Подякували: 4491 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

whitelines уже планировочки высветил
X-Fresh
 
Повідомлень: 487
З нами з: 17.05.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:19

  X-Fresh написав:whitelines уже планировочки высветил



Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28245
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2743 раз.
Подякували: 4491 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:38

  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:whitelines уже планировочки высветил



Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?

от 2х и выше
X-Fresh
 
Повідомлень: 487
З нами з: 17.05.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:45

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:whitelines уже планировочки высветил



Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?

от 2х и выше

Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.
airmax78
 
Повідомлень: 26367
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:45

:
  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:whitelines уже планировочки высветил



Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?

от 2х и выше

:shock: :lol: :lol: :lol:
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13348
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:47

  airmax78 написав:Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.


примыкание к центру-метро-самому большому парку стоит очень дорого
X-Fresh
 
Повідомлень: 487
З нами з: 17.05.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:50

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.


примыкание к центру-метро-самому большому парку стоит очень дорого

Но не дороже центра
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13348
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2325232623272328
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2078033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167031
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 950
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8369)
16.10.2018 12:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.