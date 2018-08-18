Faceless
Вероятно у меня в голове есть навязчивая идея "вид на Днепр"
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:07
Faceless
Вероятно у меня в голове есть навязчивая идея "вид на Днепр"
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
whitelines уже планировочки высветил
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:19
Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:38
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:45
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:45
:
Всім процвітання!
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:47
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:50
Но не дороже центра
Всім процвітання!
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+1
Хотел написать много букв, потом решил, что все уже написано до меня и немного погуглил.
"4. Покупайте дешево
Конечно, можно сказать, что это очевидное правило, но это не всегда очевидно, когда вы смотрите на графики. Когда цены высоки, многие инвесторы покупают много акций, а когда цены падают, то падает и спрос, и люди обескуражены и пессимистичны. Очень трудно идти против толпы и покупать тогда, когда все продают, однако если вы будете покупать то же самое, что и остальные, то у вас будут такие же результаты. Известный американский финансист и советник многих американских президентов Барух Бернард говорил: «Никогда не следуйте за толпой». Но, следуя этому правилу, главное не нарушать и другого: помни, что тренд – твой друг." (с)
"Каковы же критерии настоящей инвестиции «против толпы»? Вот три основных:
В течение длительного времени данный класс активов отставал от своих средних значений.
Стоимостные коэффициенты, такие как P/E и P/B, показывают, что данный актив очень дешевый по сравнению с обычными своими значениями.
Мнение других инвесторов. Когда этот актив обсуждается в прессе, или когда вы рассказываете о нём своим знакомым, то все кривятся и говорят: «Кто вообще будет вкладывать в это?»" (с)
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:11
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