Додано: Вів 16 жов, 2018 12:02

Первый написав: Да. Навіть на форумі писав щоб брали. Проте захар і ко зачмирили:-) придумали назву жк мордор. Дешевій і... Ну короче як завжди:-) проте деякі взяли:-) короче як завжди:-).



Форум взагалі цікава штука. Якщо флай і ко каже че омно - то відсотків на 50% це вже срібло, а якщо ще додається гастарбайтер з вано, то шанс, що золото ще зростає:-) Да. Навіть на форумі писав щоб брали. Проте захар і ко зачмирили:-) придумали назву жк мордор. Дешевій і... Ну короче як завжди:-) проте деякі взяли:-) короче як завжди:-).Форум взагалі цікава штука. Якщо флай і ко каже че омно - то відсотків на 50% це вже срібло, а якщо ще додається гастарбайтер з вано, то шанс, що золото ще зростає:-)

+1Хотел написать много букв, потом решил, что все уже написано до меня и немного погуглил."4. Покупайте дешевоКонечно, можно сказать, что это очевидное правило, но это не всегда очевидно, когда вы смотрите на графики. Когда цены высоки, многие инвесторы покупают много акций, а когда цены падают, то падает и спрос, и люди обескуражены и пессимистичны. Очень трудно идти против толпы и покупать тогда, когда все продают, однако если вы будете покупать то же самое, что и остальные, то у вас будут такие же результаты. Известный американский финансист и советник многих американских президентов Барух Бернард говорил: «Никогда не следуйте за толпой». Но, следуя этому правилу, главное не нарушать и другого: помни, что тренд – твой друг." (с)"Каковы же критерии настоящей инвестиции «против толпы»? Вот три основных:В течение длительного времени данный класс активов отставал от своих средних значений.Стоимостные коэффициенты, такие как P/E и P/B, показывают, что данный актив очень дешевый по сравнению с обычными своими значениями.Мнение других инвесторов. Когда этот актив обсуждается в прессе, или когда вы рассказываете о нём своим знакомым, то все кривятся и говорят: «Кто вообще будет вкладывать в это?»" (с)