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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2326232723282329

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:
  Первый написав:
  X-Fresh написав:[quote="4475041:airmax78"]
Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.


примыкание к центру-метро-самому большому парку стоит очень дорого

Но не дороже центра


Кто вам такое сказал?

Оболонь резиденсис - без парка и без примыкания центра на котловане 1800[/quote]Реально от 2-х, шо то Овер до фига, наверное, вы про нормальные этажи с видом на парк? Хм, зайду сегодня-завтра в ОП, он на обьекте, не в курсе?

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:00

  Первый написав:з думкою про знесення жк мордор, яка лунає з напівпідвалу ипеней Іпеня.

аффтар пэши ыстчо


Я так понімаю учотка Первий вважае, що при Держстатовській з.п. овер 1000у.е. в майбутньому Кийові Фейслеса ЖК Мордор останецця житлом для середнього класу
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 жов, 2018 13:14, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:08

  kingkongovets написав:
hume написав:Ккнговец говорит всё норм. Наш выбор Порошенко. Вот и из дбн норму про плотность застройки убрали.((


вы всегда можете проголосовать за более лучшего кандидата, который вернет в дбн норму про плотность застройки
у кого в программе такое есть?
у косатой твари, или у афериста рабиновича?
с каким кандидатом лично вы связываете надежды на покрашення?

Пока пойду только на выборы мера. На выборах президента и парламента мне глубоко пох кто возьмёт верх, все они одной субстанцией мазаны. Хотя отдаю должное при порохе отчисления по всем министерствам рекордные (инсайд из минздрава, и минобразов), но из за коррупции среднего, и низшего звеньев чиновьего аппарата пользы от этих отчислений 0 целых, хер десятых. Массовые посадки, а лучше расстрелы за коррупцию спасут эту страну. Образование уже потеряно во главе с такими образователями как франт.

Не готовы мы к демократии, ещё лет сто
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:10

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?

от 2х и выше


Я вырос в самом-самом центре Киева , пл.Льва Толстого ул.Красноармейская, вот честно , вообще не понимаю этого экстаза от центра. Сейчас живу на левом берегу, в центре бываю разьве что ночью клуб,кафе,ресторан...жить в центре вообще не хочу....

Кстати жить в центре это навязчивая идея в основном для приезжих.
Может когда тебе 25-30 лет, ты занят карьерой, у тебя куча амбиций то центр хороший вариант, но когда становишься старше тянет туда где тише и спокойней.

Кстати только-что горячую воду дали, покращення вже сьегодні :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рыбальский
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:21

  Жека79 написав:zzzzzz а когда вобще планируется сдача не узнавали ? только реально, а не на бумаге. мучают мучают эти дома, никак не домучают.


В ЖБК сегодня сказали декабрь этого года. На мой вопрос " а что коммуникации уже провели?" - менеджер начал зависать :mrgreen:

Еще летом в личной беседе меня менеджер ориентировал на лето 2019 , по факту никому не известно. Почитайте форум, может там что-то найдете
http://forum.domik.ua/sagajdaka-101-t21167.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:37

  kingkongovets написав:рыбальский
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обезьяна, это тебя я видел в субботу в пирогово на велике?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Это на месте кинокопировальной фабрики ?
Какие цены ?

от 2х и выше


Я вырос в самом-самом центре Киева , пл.Льва Толстого ул.Красноармейская, вот честно , вообще не понимаю этого экстаза от центра. Сейчас живу на левом берегу, в центре бываю разьве что ночью клуб,кафе,ресторан...жить в центре вообще не хочу....

Кстати жить в центре это навязчивая идея в основном для приезжих.
Может когда тебе 25-30 лет, ты занят карьерой, у тебя куча амбиций то центр хороший вариант, но когда становишься старше тянет туда где тише и спокойней.

Кстати только-что горячую воду дали, покращення вже сьегодні :mrgreen:
Я извиняюсь, а сколько вам лет?

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:43

44 скоро
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