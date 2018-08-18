Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав:[quote="4475041:airmax78"] Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.
примыкание к центру-метро-самому большому парку стоит очень дорого
Но не дороже центра
Кто вам такое сказал?
Оболонь резиденсис - без парка и без примыкания центра на котловане 1800[/quote]Реально от 2-х, шо то Овер до фига, наверное, вы про нормальные этажи с видом на парк? Хм, зайду сегодня-завтра в ОП, он на обьекте, не в курсе?
Первый написав:з думкою про знесення жк мордор, яка лунає з напівпідвалу ипеней Іпеня.
аффтар пэши ыстчо
Я так понімаю учотка Первий вважае, що при Держстатовській з.п. овер 1000у.е. в майбутньому Кийові Фейслеса ЖК Мордор останецця житлом для середнього класу
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 жов, 2018 13:14, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
hume написав:Ккнговец говорит всё норм. Наш выбор Порошенко. Вот и из дбн норму про плотность застройки убрали.((
вы всегда можете проголосовать за более лучшего кандидата, который вернет в дбн норму про плотность застройки у кого в программе такое есть? у косатой твари, или у афериста рабиновича? с каким кандидатом лично вы связываете надежды на покрашення?
Пока пойду только на выборы мера. На выборах президента и парламента мне глубоко пох кто возьмёт верх, все они одной субстанцией мазаны. Хотя отдаю должное при порохе отчисления по всем министерствам рекордные (инсайд из минздрава, и минобразов), но из за коррупции среднего, и низшего звеньев чиновьего аппарата пользы от этих отчислений 0 целых, хер десятых. Массовые посадки, а лучше расстрелы за коррупцию спасут эту страну. Образование уже потеряно во главе с такими образователями как франт.
zzzzzz написав:Это на месте кинокопировальной фабрики ? Какие цены ?
от 2х и выше
Я вырос в самом-самом центре Киева , пл.Льва Толстого ул.Красноармейская, вот честно , вообще не понимаю этого экстаза от центра. Сейчас живу на левом берегу, в центре бываю разьве что ночью клуб,кафе,ресторан...жить в центре вообще не хочу....
Кстати жить в центре это навязчивая идея в основном для приезжих. Может когда тебе 25-30 лет, ты занят карьерой, у тебя куча амбиций то центр хороший вариант, но когда становишься старше тянет туда где тише и спокойней.
Кстати только-что горячую воду дали, покращення вже сьегодні
zzzzzz написав:Это на месте кинокопировальной фабрики ? Какие цены ?
от 2х и выше
Я вырос в самом-самом центре Киева , пл.Льва Толстого ул.Красноармейская, вот честно , вообще не понимаю этого экстаза от центра. Сейчас живу на левом берегу, в центре бываю разьве что ночью клуб,кафе,ресторан...жить в центре вообще не хочу....
Кстати жить в центре это навязчивая идея в основном для приезжих. Может когда тебе 25-30 лет, ты занят карьерой, у тебя куча амбиций то центр хороший вариант, но когда становишься старше тянет туда где тише и спокойней.
Кстати только-что горячую воду дали, покращення вже сьегодні