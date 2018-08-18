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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1128
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
177
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
210
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1128
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друже zzzzzz, як то зразу видно, що Вам ваша скирда "ляшку пече"! :D
.... так Вам і хочете в бетон "вгрузнути"! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:29

Долярчик
Скорее задумался о расширении жил.площади.

Переход полностью в недвигу не плануру, но если бы ставки по валюте продолжили падение пришлось бы задумываться.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:37

Глянул одним глазом ветку Поэтики на Домике. А там много интересного совсем не о Поэтике. Конечно, покупать вид на что-то в Киеве, это уже почти то же самое, что покупать вид на море в Одессе. В перспективе 3-5 максимум 10 лет что-то его обязательно перекроет.
Кстати, кто-то обратил внимание, что Триумф, который раньше очень эффектно возвышался в гордом одиночестве, теперь как-то весь поник от выросших со всех сторон соседей. Обидно. В одиночестве он смотрелся куда лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти:
1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"?
2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?

....другий варіант, наче, "солодший"?
- от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:55

  airmax78 написав:Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.

сегодняшние ценники жк "біленьки смужки" однуха на 13ом с частичным видом на голосеевский парк - 1750 уе.
двуха с полным видом на гпарк 1800 уе.

Ценники как для отсутствия котлована просто не в адеквате.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:Та ладно. Максимум с 1,5хи стартанут. А то и ниже.

сегодняшние ценники жк "біленьки смужки" однуха на 13ом с частичным видом на голосеевский парк - 1750 уе.
двуха с полным видом на гпарк 1800 уе.

Ценники как для отсутствия котлована просто не в адеквате.
Спасибо, Ле капец.. конечно

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:06

Alex_V_K_79

Я ответил про возраст выше в переписке, а почему спрашивали ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хлебозавод на коновальца начали сегодня активно рушить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:38

  kingkongovets написав:хлебозавод на коновальца начали сегодня активно рушить


Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:39

  zzzzzz написав:Зображення


Вод примерный такой вид будет из однухи 56 кв.м. - 22,4 ( правда низковато 6 этаж )
фото сделано где-то с 15 этажа

фоткали вы?
Мне кажется это фото из трёхи. Там скорректировать рисунок нужно, пятно застройки вылазит из под стен :mrgreen:

Дом ранее лета не сдадут, летом сдаётся русановская гавань ,а в жиб работы ещё на 3 года.

56 квадратов па 22,4 = 1 254 грн

ебл 44 квадрата па 29 = 1 276 грн
но планировка куда интереснее, да ещё и рассрочка
https://ebl.com.ua/malanyuka101/plan31/#albums

короче, если бы не риск от ебла, то возможно бы спокусился этаж на 12 (может 11, может даже 10))
Востаннє редагувалось hume в Вів 16 жов, 2018 18:40, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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