Друже zzzzzz, як то зразу видно, що Вам ваша скирда "ляшку пече"!
.... так Вам і хочете в бетон "вгрузнути"!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 жов, 2018 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Друже zzzzzz, як то зразу видно, що Вам ваша скирда "ляшку пече"!
.... так Вам і хочете в бетон "вгрузнути"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:29
Долярчик
Скорее задумался о расширении жил.площади.
Переход полностью в недвигу не плануру, но если бы ставки по валюте продолжили падение пришлось бы задумываться.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:37
Глянул одним глазом ветку Поэтики на Домике. А там много интересного совсем не о Поэтике. Конечно, покупать вид на что-то в Киеве, это уже почти то же самое, что покупать вид на море в Одессе. В перспективе 3-5 максимум 10 лет что-то его обязательно перекроет.
Кстати, кто-то обратил внимание, что Триумф, который раньше очень эффектно возвышался в гордом одиночестве, теперь как-то весь поник от выросших со всех сторон соседей. Обидно. В одиночестве он смотрелся куда лучше.
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти:
1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"?
2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?
....другий варіант, наче, "солодший"?
- от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:55
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спасибо, Ле капец.. конечно
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:06
Alex_V_K_79
Я ответил про возраст выше в переписке, а почему спрашивали ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:34
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
хлебозавод на коновальца начали сегодня активно рушить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:38
Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:39
фоткали вы?
Мне кажется это фото из трёхи. Там скорректировать рисунок нужно, пятно застройки вылазит из под стен
Дом ранее лета не сдадут, летом сдаётся русановская гавань ,а в жиб работы ещё на 3 года.
56 квадратов па 22,4 = 1 254 грн
ебл 44 квадрата па 29 = 1 276 грн
но планировка куда интереснее, да ещё и рассрочка
короче, если бы не риск от ебла, то возможно бы спокусился этаж на 12 (может 11, может даже 10))
Востаннє редагувалось hume в Вів 16 жов, 2018 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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