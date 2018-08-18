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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1128
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
177
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
210
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1128
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.


«дворец украинЫ»?
киевлянин, говорите?)
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:47

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.


«дворец украинЫ»?
киевлянин, говорите?)


Да мне вообще без разницы кем вы меня считаете ) От слова абсолютно. До сих пор не могу привыкнуть к Коновальца ,для меня она Щерса, а внизу Горького
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:52

  hume написав:фоткали вы?
Мне кажется это фото из трёхи. Там скорректировать рисунок нужно, пятно застройки вылазит из под стен :mrgreen:


фото мои , фото делал когда поднимался на наружном лифте на 18 этаж по ходу движения летом этого года. Сейчас поищу другие фото. Это где-то 3-5 этаж.

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:53

  kingkongovets написав:хлебозавод на коновальца начали сегодня активно рушить

норм, давно тот участок мозолит глаза

Ездил на выходных возле фк, одна полоса проезда. Тяжко в том районе двигаться
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:55

hume
Там в районе 32-х домов вообще жесть, налепили шо попало, подключились на чужие коммуникации
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Alex_V_K_79

Я ответил про возраст выше в переписке, а почему спрашивали ?
В своем тексте упомянули про жизнь не в центре и возраст. Поинтересовался в этом контексте.

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Да мне вообще без разницы кем вы меня считаете ) От слова абсолютно. До сих пор не могу привыкнуть к Коновальца ,для меня она Щерса, а внизу Горького


к интернету и мобильной связи тоже никак не привыкните, все еще тянет сходить телеграмму отправить, или телефонный диск покрутить и послушать как восьмерка занята?
дворец украинЫ говорят понаехи, киевлянин так не скажет - просто наблюдение

зы: тверскую переименовали в ежи гедройца, кудри скорее всего станет маккейна, надо бы и ковпака переименовать раз уж так уж
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 жов, 2018 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:57

  zzzzzz написав:
фото мои , фото делал когда поднимался на наружном лифте на 18 этаж по ходу движения летом этого года. Сейчас поищу другие фото. Это где-то 3-5 этаж.

Зображення

ну вот 17ть этажей "торца" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:02

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.


«дворец украинЫ»?
киевлянин, говорите?)


Да мне вообще без разницы кем вы меня считаете ) От слова абсолютно. До сих пор не могу привыкнуть к Коновальца ,для меня она Щерса, а внизу Горького

телєг з конями у 80і там бачили, якщо ні, то не труъ киянин
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:02

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