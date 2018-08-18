zzzzzz написав:Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.
«дворец украинЫ»?
киевлянин, говорите?)
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:40
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
«дворец украинЫ»?
киевлянин, говорите?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:47
Да мне вообще без разницы кем вы меня считаете ) От слова абсолютно. До сих пор не могу привыкнуть к Коновальца ,для меня она Щерса, а внизу Горького
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:52
фото мои , фото делал когда поднимался на наружном лифте на 18 этаж по ходу движения летом этого года. Сейчас поищу другие фото. Это где-то 3-5 этаж.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:53
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:55
hume
Там в районе 32-х домов вообще жесть, налепили шо попало, подключились на чужие коммуникации
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В своем тексте упомянули про жизнь не в центре и возраст. Поинтересовался в этом контексте.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:56
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
к интернету и мобильной связи тоже никак не привыкните, все еще тянет сходить телеграмму отправить, или телефонный диск покрутить и послушать как восьмерка занята?
дворец украинЫ говорят понаехи, киевлянин так не скажет - просто наблюдение
зы: тверскую переименовали в ежи гедройца, кудри скорее всего станет маккейна, надо бы и ковпака переименовать раз уж так уж
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 жов, 2018 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:57
Додано: Вів 16 жов, 2018 19:02
телєг з конями у 80і там бачили, якщо ні, то не труъ киянин
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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