Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:к интернету и мобильной связи тоже никак не привыкните, все еще тянет сходить телеграмму отправить, или телефонный диск покрутить и послушать как восьмерка занята? дворец украинЫ говорят понаехи, киевлянин так не скажет - просто наблюдение
Послушайте, уважаемый, да мне вообще без разницы, считайте меня кем угодно и откуда угодно. Надеюсь на этом тему закрыли или будем продолжать ностальгировать по проезду в метро по 5 ком и студенческим булочкам по 3 коп ?
Как сказали в укбудовской солнечной Ривьере--ну можете на парковке мвц ставить машину на ночь Я говорю так Ее ж на ночь закрывают , они говорят (дословный текст) ну тогда ,,где то рядом поставить проблем не будет,, Занавес
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------