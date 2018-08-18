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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1128
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
177
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
210
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1128
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Востаннє редагувалось hume в Вів 16 жов, 2018 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:07

  kingkongovets написав:к интернету и мобильной связи тоже никак не привыкните, все еще тянет сходить телеграмму отправить, или телефонный диск покрутить и послушать как восьмерка занята?
дворец украинЫ говорят понаехи, киевлянин так не скажет - просто наблюдение


Послушайте, уважаемый, да мне вообще без разницы, считайте меня кем угодно и откуда угодно. Надеюсь на этом тему закрыли или будем продолжать ностальгировать по проезду в метро по 5 ком и студенческим булочкам по 3 коп ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:07

hume
Жаль на фото не видно 30-й дом. Что-то котлован 31 дома очень близко к 30 раскопали......

Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 16 жов, 2018 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:11

  zzzzzz написав:hume Зображення


а где же паркинг????
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:12

X-Fresh

паркинг похоже накрылся медным тазом ))) см.фото выше
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:12

Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.

Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:14

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:hume Зображення


а где же паркинг????


Как сказали в укбудовской солнечной Ривьере--ну можете на парковке мвц ставить машину на ночь :mrgreen: Я говорю так Ее ж на ночь закрывают :lol: , они говорят (дословный текст) ну тогда ,,где то рядом поставить проблем не будет,, :mrgreen: Занавес
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:16

  Gastarbaiter написав:
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.

Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?


Я конечно не Макс, но спрошу-- а зачем бегать с тазиками????
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:20

  zzzzzz написав:hume
Жаль на фото не видно 30-й дом. Что-то котлован 31 дома очень близко к 30 раскопали......

всё норм, или как обычно :mrgreen: главное, чтоб застройщик распродался.
А парковаться будут от метро до маланюка. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:22

  Жека79 написав:
  Gastarbaiter написав:
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.

Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?


Я конечно не Макс, но спрошу-- а зачем бегать с тазиками????

Потому что бойлер на 100л не комильфо будет смотреться в пятиметровом толчке. :mrgreen: Такого уровня дома должны быть со своими котельными.
hume
 
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