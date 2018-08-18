|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 жов, 2018 19:22
Жека79 написав:
Как сказали в укбудовской солнечной Ривьере--ну можете на парковке мвц ставить машину на ночь
Я говорю так Ее ж на ночь закрывают
, они говорят (дословный текст) ну тогда ,,где то рядом поставить проблем не будет,,
Занавес
Тссс... молчите , а то не ровен час владельцы МВЦ решат что на этой земле будет выгоднее построить ЖК МВЦ с 30-этажными домами
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28268
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2746 раз.
- Подякували: 4500 раз.
-
- Профіль
-
6
1
1
Додано: Вів 16 жов, 2018 19:32
Жека79 написав: Gastarbaiter написав:
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.
Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?
Я конечно не Макс, но спрошу-- а зачем бегать с тазиками????
Поверьте моему опыту: далеко не все люди учитывают такие нюансы при ремонте. И далеко не все мастера им на эти нюансы укажут. А потом портить плитку за 50-100 ойро/метр (которая, конечно же, куплена без запаса), разводить грязь и т.п... Обычно люди созревают только через несколько сезонов
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 402
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11600
|2078338
|
|
|446
|167042
|
|
|1
|950
|
|