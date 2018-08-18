Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Жека79 написав: Как сказали в укбудовской солнечной Ривьере--ну можете на парковке мвц ставить машину на ночь Я говорю так Ее ж на ночь закрывают , они говорят (дословный текст) ну тогда ,,где то рядом поставить проблем не будет,, Занавес
Тссс... молчите , а то не ровен час владельцы МВЦ решат что на этой земле будет выгоднее построить ЖК МВЦ с 30-этажными домами
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.
Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?
Я конечно не Макс, но спрошу-- а зачем бегать с тазиками????
Поверьте моему опыту: далеко не все люди учитывают такие нюансы при ремонте. И далеко не все мастера им на эти нюансы укажут. А потом портить плитку за 50-100 ойро/метр (которая, конечно же, куплена без запаса), разводить грязь и т.п... Обычно люди созревают только через несколько сезонов
Gastarbaiter написав:Поверьте моему опыту: далеко не все люди учитывают такие нюансы при ремонте. И далеко не все мастера им на эти нюансы укажут. А потом портить плитку за 50-100 ойро/метр (которая, конечно же, куплена без запаса), разводить грязь и т.п... Обычно люди созревают только через несколько сезонов
Ви поняття не маєте про що пишете. Ваапще. В квартире за овер 200 куе ремонт повечорами власник не робить.
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.
Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?
Я конечно не Макс, но спрошу-- а зачем бегать с тазиками????
Потому что бойлер на 100л не комильфо будет смотреться в пятиметровом толчке. Такого уровня дома должны быть со своими котельными.[/quote] Так ведь с его(ТТ) этажностью котельную нельзя. Крышную нельзя, в подвале конечно можно. Отопление там как организовано(и в РТ тоже), тёплые полы и центральное кондиционирование( и отопление), или по простому, с батареями?
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.
Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?
Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.
Понимаете тут в Киеве очень крупные теплоэлектроцентрали на которых можно ну очень круто зарабатывать, по-этому отключаться от центрального отопления и водоснабжения киевская власть не желает позволять....