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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2331233223332334>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1128
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
177
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
210
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1128
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:22

  Жека79 написав:
Как сказали в укбудовской солнечной Ривьере--ну можете на парковке мвц ставить машину на ночь :mrgreen: Я говорю так Ее ж на ночь закрывают :lol: , они говорят (дословный текст) ну тогда ,,где то рядом поставить проблем не будет,, :mrgreen: Занавес


Тссс... молчите , а то не ровен час владельцы МВЦ решат что на этой земле будет выгоднее построить ЖК МВЦ с 30-этажными домами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:32

  Жека79 написав:
  Gastarbaiter написав:
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.

Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?


Я конечно не Макс, но спрошу-- а зачем бегать с тазиками????

Поверьте моему опыту: далеко не все люди учитывают такие нюансы при ремонте. И далеко не все мастера им на эти нюансы укажут. А потом портить плитку за 50-100 ойро/метр (которая, конечно же, куплена без запаса), разводить грязь и т.п... Обычно люди созревают только через несколько сезонов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:37

  Gastarbaiter написав:Поверьте моему опыту: далеко не все люди учитывают такие нюансы при ремонте. И далеко не все мастера им на эти нюансы укажут. А потом портить плитку за 50-100 ойро/метр (которая, конечно же, куплена без запаса), разводить грязь и т.п... Обычно люди созревают только через несколько сезонов :mrgreen:

Ви поняття не маєте про що пишете. Ваапще. В квартире за овер 200 куе ремонт повечорами власник не робить.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:53

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.


«дворец украинЫ»?
киевлянин, говорите?)


Я не понял как там может что то утонуть? Перепад между васильковской и антоновича метров 15.
А дворец еще выше чем большая васильковская.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:58

Первый
Да Антоновича ниже, но есть один нюанс. Для этого надо побывать на перекресте Щерса/Предславинская и Щерса/Красноармейская.... Там потоки воды будут к ДУ стекать.,

Примерно вот по этим направлениям будет идти вода

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:11

  Жека79 написав:
  Gastarbaiter написав:
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.

Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?


Я конечно не Макс, но спрошу-- а зачем бегать с тазиками????

Потому что бойлер на 100л не комильфо будет смотреться в пятиметровом толчке. :mrgreen: Такого уровня дома должны быть со своими котельными.[/quote]
Так ведь с его(ТТ) этажностью котельную нельзя.
Крышную нельзя, в подвале конечно можно.
Отопление там как организовано(и в РТ тоже), тёплые полы и центральное кондиционирование( и отопление), или по простому, с батареями?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:14

  Gastarbaiter написав:
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.

Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?

Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:15

  zzzzzz написав:Первый
Да Антоновича ниже, но есть один нюанс. Для этого надо побывать на перекресте Щерса/Предславинская и Щерса/Красноармейская.... Там потоки воды будут к ДУ стекать.,

Примерно вот по этим направлениям будет идти вода

Зображення

Нет там такой проблем.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:17

airmax78

Понимаете тут в Киеве очень крупные теплоэлектроцентрали на которых можно ну очень круто зарабатывать, по-этому отключаться от центрального отопления и водоснабжения киевская власть не желает позволять....
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

щерса бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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