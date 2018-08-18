Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.
помню адэсу середины 90х- горячей воды нет нигде включая гостиницы лондонскую и красную горячая вода есть лишь на пришвартованном в торце морпорта теплоходе ленин - бывшей киевской шлюшатне, ранее стоявшей на речвокзале в киеве, куда тягали снятых неподалеку в ривере телок в одессе выполнял примерно такую же функцию, приходилось жить приезжая в одессу там - ни о каких бойлерах владельцы сдаваемых квартир и не слышали
есть город который я вижу во сне
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 жов, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.
Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?
Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.
і каналізація.... вопщім маєм те, що цоколь - нормальне житло, причому "видовий", а не з вікнами в будинок сусіда, і сонце від 8 ранку до 14 дня, і ніякої черги до ліфт... 95% жителів ПОХа мовчки заздрять.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.
помню адэсу середины 90х- горячей воды нет нигде включая гостиницы лондонскую и красную горячая вода есть лишь на пришвартованном в торце морпорта теплоходе ленин - бывшей киевской шлюшатне, ранее стоявшей на речвокзале в киеве, куда тягали снятых неподалеку в ривере телок в одессе выполнял примерно такую же функцию, приходилось жить приезжая в одессу там - ни о каких бойлерах владельцы сдаваемых квартир и не слышали
есть город который я вижу во сне
ККЦ, ніхто не сумнівється, що ти києвський інтелегент в 3му коліні, для чого кожного разу це доказувати?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets Я помню как в конце 80х многие киевляне тикали в Одессу и города-спутники. Бессменный мэр Черноморска, кстати, из тех киевлян. Это не говоря о том, чем была Одесса и чем был Киев в 19м веке. Все течет, все меняется. И что будет через 10-20-50 лет - никто не знает.
airmax78 написав:kingkongovets Я помню как в конце 80х многие киевляне тикали в Одессу и города-спутники. Бессменный мэр Черноморска, кстати, из тех киевлян. Это не говоря о том, чем была Одесса и чем был Киев в 19м веке. Все течет, все меняется. И что будет через 10-20-50 лет - никто не знает.
хорошо смеется тот, кто стреляет последним
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
барабашов написав:Так ведь с его(ТТ) этажностью котельную нельзя. Крышную нельзя, в подвале конечно можно. Отопление там как организовано(и в РТ тоже), тёплые полы и центральное кондиционирование( и отопление), или по простому, с батареями?
по простому, с батареями на другой стороне промки стоит Кардинал в котором установили крышную, но зачем такой гемор, когда можно порешать 35 этажей от городских сетей Ладно, надеюсь предусмотрены постирочные, гардеробные, и прочие атрибуты дорогих кваритир в которых можно спрятать бойлер
ПС Проезжал мимо Кардинала. Проект внешне переиграли, вроде частично тёмного цвета. Через пару месяцев уже будет полностью видна картинка
Востаннє редагувалось hume в Вів 16 жов, 2018 20:59, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets написав:помню адэсу середины 90х- горячей воды нет нигде включая гостиницы лондонскую и красную горячая вода есть лишь на пришвартованном в торце морпорта теплоходе ленин - бывшей киевской шлюшатне, ранее стоявшей на речвокзале в киеве, куда тягали снятых неподалеку в ривере телок
Я смотрю на каждой ветке есть свой Libo любящий понастольгировать и порасказывать что было раньше. ККЦ ты думаешь это кому-то интересно ?
Создай кружок любителей ностальгировать и проводи там тематические вечера на тему "А вот раньше..."