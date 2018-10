Додано: Вів 16 жов, 2018 20:34

airmax78 написав: Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.



помню адэсу середины 90х- горячей воды нет нигде включая гостиницы лондонскую и красную

горячая вода есть лишь на пришвартованном в торце морпорта теплоходе ленин - бывшей киевской шлюшатне, ранее стоявшей на речвокзале в киеве, куда тягали снятых неподалеку в ривере телок

в одессе выполнял примерно такую же функцию, приходилось жить приезжая в одессу там - ни о каких бойлерах владельцы сдаваемых квартир и не слышали



есть город который я вижу во сне помню адэсу середины 90х- горячей воды нет нигде включая гостиницы лондонскую и краснуюгорячая вода есть лишь на пришвартованном в торце морпорта теплоходе ленин - бывшей киевской шлюшатне, ранее стоявшей на речвокзале в киеве, куда тягали снятых неподалеку в ривере телокв одессе выполнял примерно такую же функцию, приходилось жить приезжая в одессу там - ни о каких бойлерах владельцы сдаваемых квартир и не слышалиесть город который я вижу во сне

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 жов, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.