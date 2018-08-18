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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23322333233423352336>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1132
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
243
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
178
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
211
Якість будівництва
15%
175
Всього голосів : 1132
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.


помню адэсу середины 90х- горячей воды нет нигде включая гостиницы лондонскую и красную
горячая вода есть лишь на пришвартованном в торце морпорта теплоходе ленин - бывшей киевской шлюшатне, ранее стоявшей на речвокзале в киеве, куда тягали снятых неподалеку в ривере телок
в одессе выполнял примерно такую же функцию, приходилось жить приезжая в одессу там - ни о каких бойлерах владельцы сдаваемых квартир и не слышали

есть город который я вижу во сне
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 16 жов, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:35

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
Несмотря на позиционирование в классе «элит», все коммуникации в ЖК Taryan Towers будут городскими.

Макс, скажите, это правда? И жители будут бегать с тазиками и ждать начала отопительного сезона, как простые плебеи с Трои?

Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.

і каналізація....
вопщім маєм те, що цоколь - нормальне житло, причому "видовий", а не з вікнами в будинок сусіда, і сонце від 8 ранку до 14 дня, і ніякої черги до ліфт...
95% жителів ПОХа мовчки заздрять.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:40

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Это болезнь всех коренных киевлян: привыкли, что в Киеве не отключают гв. В Одессе найти квартиру без водонагревателя - нереально. В Киеве тоже так будет. И ничего в этом плохого нет. Дому нужна холодная вода и электричество. Если дадут отопление - ну отлично. Нет - главное чтобы запас мощности по электричеству был.


помню адэсу середины 90х- горячей воды нет нигде включая гостиницы лондонскую и красную
горячая вода есть лишь на пришвартованном в торце морпорта теплоходе ленин - бывшей киевской шлюшатне, ранее стоявшей на речвокзале в киеве, куда тягали снятых неподалеку в ривере телок
в одессе выполнял примерно такую же функцию, приходилось жить приезжая в одессу там - ни о каких бойлерах владельцы сдаваемых квартир и не слышали

есть город который я вижу во сне

ККЦ, ніхто не сумнівється, що ти києвський інтелегент в 3му коліні, для чого кожного разу це доказувати?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:41

kingkongovets Я помню как в конце 80х многие киевляне тикали в Одессу и города-спутники. Бессменный мэр Черноморска, кстати, из тех киевлян. Это не говоря о том, чем была Одесса и чем был Киев в 19м веке. Все течет, все меняется. И что будет через 10-20-50 лет - никто не знает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:kingkongovets Я помню как в конце 80х многие киевляне тикали в Одессу и города-спутники. Бессменный мэр Черноморска, кстати, из тех киевлян. Это не говоря о том, чем была Одесса и чем был Киев в 19м веке. Все течет, все меняется. И что будет через 10-20-50 лет - никто не знает.


хорошо смеется тот, кто стреляет последним
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:55

  барабашов написав:Так ведь с его(ТТ) этажностью котельную нельзя.
Крышную нельзя, в подвале конечно можно.
Отопление там как организовано(и в РТ тоже), тёплые полы и центральное кондиционирование( и отопление), или по простому, с батареями?

по простому, с батареями
на другой стороне промки стоит Кардинал в котором установили крышную, но зачем такой гемор, когда можно порешать 35 этажей от городских сетей :D
Ладно, надеюсь предусмотрены постирочные, гардеробные, и прочие атрибуты дорогих кваритир в которых можно спрятать бойлер

ПС
Проезжал мимо Кардинала. Проект внешне переиграли, вроде частично тёмного цвета. Через пару месяцев уже будет полностью видна картинка
Востаннє редагувалось hume в Вів 16 жов, 2018 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:56

  kingkongovets написав:помню адэсу середины 90х- горячей воды нет нигде включая гостиницы лондонскую и красную
горячая вода есть лишь на пришвартованном в торце морпорта теплоходе ленин - бывшей киевской шлюшатне, ранее стоявшей на речвокзале в киеве, куда тягали снятых неподалеку в ривере телок


Я смотрю на каждой ветке есть свой Libo любящий понастольгировать и порасказывать что было раньше. ККЦ ты думаешь это кому-то интересно ?

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:09

  flyman написав:і каналізація....
вопщім маєм те, що цоколь - нормальне житло, причому "видовий", а не з вікнами в будинок сусіда, і сонце від 8 ранку до 14 дня, і ніякої черги до ліфт...
95% жителів ПОХа мовчки заздрять.

У одних - бытiе определяет сознанiе,
У других - сознанiе определяет бытiе.
Вы яркий представитель первого варианта. Вторых, увы, гораздо меньше
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю :idea:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:27

  rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю :idea:


А какой метраж и какой район?
Живите своим умом!
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