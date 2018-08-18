Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю
5й етаж сам по собі оцтой 34 квадрата - велика 1к, чи манюпуська 2к?
zzzzzz написав:
rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю
А какой метраж и какой район?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 жов, 2018 21:30, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю
Это лето. Ко мне летом за 18 ходили, крутили носом. Осенью за 19 улетела. Продавала бы барышня с риэлтором, ей бы подсказали.
rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю
Это лето. Ко мне летом за 18 ходили, крутили носом. Осенью за 19 улетела. Продавала бы барышня с риэлтором, ей бы подсказали.
Почитал форум автограф-2 Жесть. Клиент подал доки на квартиру не видовую за 34 к дол. Через 3 дня ему перезвонили и сказали. Ай сори, вжэ 38 ))))) то есть не видовая па 800 со сроком сдачи через 4 года )))