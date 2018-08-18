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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2333233423352336>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1132
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
243
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
178
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
211
Якість будівництва
15%
175
Всього голосів : 1132
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:28

  rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю :idea:

5й етаж сам по собі оцтой
34 квадрата - велика 1к, чи манюпуська 2к?


  zzzzzz написав:
  rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю :idea:


А какой метраж и какой район?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 жов, 2018 21:30, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:38

  rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю :idea:

Это лето. Ко мне летом за 18 ходили, крутили носом. Осенью за 19 улетела. Продавала бы барышня с риэлтором, ей бы подсказали.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:45

  hume написав:
  kingkongovets написав:хлебозавод на коновальца начали сегодня активно рушить

норм, давно тот участок мозолит глаза

Ездил на выходных возле фк, одна полоса проезда. Тяжко в том районе двигаться

Хлебзавод уже больше недели разбирают. Начали со двора, и по фасаду ничего не было заметно. Сейчас и до фасада добрались
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:47

  Gastarbaiter написав:
  rusramzik написав:..."Продала свою под сдачу с мебелью и техникой за 22500 летом , в хрущевке , 5 этаж , 34 квадрата" ("риэлторы зло") - вот так живет вторичка 5-го этажа, кому продавать за 30+, я не знаю :idea:

Это лето. Ко мне летом за 18 ходили, крутили носом. Осенью за 19 улетела. Продавала бы барышня с риэлтором, ей бы подсказали.

Что именно ей бы подсказали?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:хлебозавод на коновальца начали сегодня активно рушить

норм, давно тот участок мозолит глаза

Ездил на выходных возле фк, одна полоса проезда. Тяжко в том районе двигаться

Хлебзавод уже больше недели разбирают. Начали со двора, и по фасаду ничего не было заметно. Сейчас и до фасада добрались
Кстати, не наблюдали, что там на Шолома?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:50

Почитал форум автограф-2
Жесть. Клиент подал доки на квартиру не видовую за 34 к дол. Через 3 дня ему перезвонили и сказали. Ай сори, вжэ 38 ))))) то есть не видовая па 800 со сроком сдачи через 4 года )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:53

  zzzzzz написав:Что именно ей бы подсказали?

Что можно немного подождать и продать чуть подороже.
Хотя, конечно, без знания о месте и состоянии сложно судить. Но сколько там сейчас аренда таких хрущей в ипенях?
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:57

дел
Востаннє редагувалось rusramzik в Вів 16 жов, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:58

  rusramzik написав:
  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Что именно ей бы подсказали?

Что можно немного подождать и продать чуть подороже.
Хотя, конечно, без знания о месте и состоянии сложно судить. Но сколько там сейчас аренда таких хрущей в ипенях?

...разница в 10 косарей!! Подскажите сейчас продаванам (сливать или ждать!?)!! :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:01

  Faceless написав:Кстати, не наблюдали, что там на Шолома?

Пусто.
Ни котлована, ни техники. Похоже, до зимы рыть не начнут
antey1969
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