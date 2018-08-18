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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 жов, 2018 22:18
antey1969 написав: Faceless написав:
Кстати, не наблюдали, что там на Шолома?
Пусто.
Ни котлована, ни техники. Похоже, до зимы рыть не начнут
Захар пропал
запахло проигранным пари и предводитель капитулировал в самый позорный способ
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hume
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