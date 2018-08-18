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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 жов, 2018 22:37
airmax78 написав:kingkongovets
Я помню как в конце 80х многие киевляне тикали в Одессу и города-спутники. Бессменный мэр Черноморска, кстати, из тех киевлян. Это не говоря о том, чем была Одесса и чем был Киев в 19м веке. Все течет, все меняется. И что будет через 10-20-50 лет - никто не знает.
так всё понятно, умирает в год 600 000 человек, рождается 400 000, но рождаются не там где умирают... вот и считай что уже через 2-3 года будет...
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Додано: Вів 16 жов, 2018 22:44
zzzzzz написав:
Что именно ей бы подсказали?
Я обратилась к риелтору 20-го августа. Мне было доступно разъяснено, что раньше 10-го сентября мы квартиру в продажу выставлять не будем. Сезон высоких цен.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 22:54
видел объяву в Днепре треха под аренду, комунал весь на арендаторе кроме - отопление пополам с хозяином
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Вів 16 жов, 2018 23:00
ребе Нок написав:
видел объяву в Днепре треха под аренду, комунал весь на арендаторе кроме - отопление пополам с хозяином
Кинь, гляну где такая шара.
Есть у нас такие трёхи, что и за 12000 никому нах не надо, хотя вроде и в не пяти километрах от вокзала или Озёрки. Конечно это не хрущи, а намного постарше и пообшарпаннее жильё.
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барабашов
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Додано: Вів 16 жов, 2018 23:17
барабашов написав: ребе Нок написав:
видел объяву в Днепре треха под аренду, комунал весь на арендаторе кроме - отопление пополам с хозяином
Кинь, гляну где такая шара.
Есть у нас такие трёхи, что и за 12000 никому нах не надо, хотя вроде и в не пяти километрах от вокзала или Озёрки. Конечно это не хрущи, а намного постарше и пообшарпаннее жильё.
а через 2 года и не то увидим
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Додано: Вів 16 жов, 2018 23:33
барабашов да это клеенное уличное было
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 16 жов, 2018 23:44
ребе Нок написав:барабашов
да это клеенное уличное было
Хорошо. В каком районе у нас? Проспект Свободы, Будённого или вообще район коксохима(Каменская, Коксовая и дальше в балку)? Или такой шикарный район, как конец Белостоцкого(мясокомбинат)?
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барабашов
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Додано: Вів 16 жов, 2018 23:57
rusramzik написав:
...разница в 10 косарей!! Подскажите сейчас продаванам (сливать или ждать!?)!!
Разница с чем? Вроде бы про однушки на 5/5 за 30 никто и не говорил. Или я что-то пропустил?
Если бы не обстоятельства, я бы продолжал сдавать и сливал бы весной/осенью 2019.
Ну и я никого ни к чему не призываю. У каждого своя голова на плечах.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 00:17
барабашов написав: ребе Нок написав:барабашов
да это клеенное уличное было
Хорошо. В каком районе у нас? Проспект Свободы, Будённого или вообще район коксохима(Каменская, Коксовая и дальше в балку)? Или такой шикарный район, как конец Белостоцкого(мясокомбинат)?
Все сдаюсь ты победил
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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