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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2333233423352336

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1132
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
243
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
178
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
211
Якість будівництва
15%
175
Всього голосів : 1132
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:37

  airmax78 написав:kingkongovets Я помню как в конце 80х многие киевляне тикали в Одессу и города-спутники. Бессменный мэр Черноморска, кстати, из тех киевлян. Это не говоря о том, чем была Одесса и чем был Киев в 19м веке. Все течет, все меняется. И что будет через 10-20-50 лет - никто не знает.

так всё понятно, умирает в год 600 000 человек, рождается 400 000, но рождаются не там где умирают... вот и считай что уже через 2-3 года будет...
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Что именно ей бы подсказали?


Я обратилась к риелтору 20-го августа. Мне было доступно разъяснено, что раньше 10-го сентября мы квартиру в продажу выставлять не будем. Сезон высоких цен.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:54

  Васенька написав:время окуительних историй :)
а реальність друга
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4 кімнатна з ремонтом за 40000 на соломі

видел объяву в Днепре треха под аренду, комунал весь на арендаторе кроме - отопление пополам с хозяином 8)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:00

  ребе Нок написав:
  Васенька написав:время окуительних историй :)
а реальність друга
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=226999
4 кімнатна з ремонтом за 40000 на соломі

видел объяву в Днепре треха под аренду, комунал весь на арендаторе кроме - отопление пополам с хозяином 8)

Кинь, гляну где такая шара.
Есть у нас такие трёхи, что и за 12000 никому нах не надо, хотя вроде и в не пяти километрах от вокзала или Озёрки. Конечно это не хрущи, а намного постарше и пообшарпаннее жильё.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:17

  барабашов написав:
  ребе Нок написав:
  Васенька написав:время окуительних историй :)
а реальність друга
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=226999
4 кімнатна з ремонтом за 40000 на соломі

видел объяву в Днепре треха под аренду, комунал весь на арендаторе кроме - отопление пополам с хозяином 8)

Кинь, гляну где такая шара.
Есть у нас такие трёхи, что и за 12000 никому нах не надо, хотя вроде и в не пяти километрах от вокзала или Озёрки. Конечно это не хрущи, а намного постарше и пообшарпаннее жильё.

а через 2 года и не то увидим
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:33

барабашов да это клеенное уличное было
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:44

  ребе Нок написав:барабашов да это клеенное уличное было

Хорошо. В каком районе у нас? Проспект Свободы, Будённого или вообще район коксохима(Каменская, Коксовая и дальше в балку)? Или такой шикарный район, как конец Белостоцкого(мясокомбинат)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:57

  rusramzik написав:...разница в 10 косарей!! Подскажите сейчас продаванам (сливать или ждать!?)!! :mrgreen:

Разница с чем? Вроде бы про однушки на 5/5 за 30 никто и не говорил. Или я что-то пропустил?
Если бы не обстоятельства, я бы продолжал сдавать и сливал бы весной/осенью 2019.
Ну и я никого ни к чему не призываю. У каждого своя голова на плечах.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 00:17

  барабашов написав:
  ребе Нок написав:барабашов да это клеенное уличное было

Хорошо. В каком районе у нас? Проспект Свободы, Будённого или вообще район коксохима(Каменская, Коксовая и дальше в балку)? Или такой шикарный район, как конец Белостоцкого(мясокомбинат)?

Все сдаюсь ты победил
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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