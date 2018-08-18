Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:kingkongovets Я помню как в конце 80х многие киевляне тикали в Одессу и города-спутники. Бессменный мэр Черноморска, кстати, из тех киевлян. Это не говоря о том, чем была Одесса и чем был Киев в 19м веке. Все течет, все меняется. И что будет через 10-20-50 лет - никто не знает.
так всё понятно, умирает в год 600 000 человек, рождается 400 000, но рождаются не там где умирают... вот и считай что уже через 2-3 года будет...
видел объяву в Днепре треха под аренду, комунал весь на арендаторе кроме - отопление пополам с хозяином
Кинь, гляну где такая шара. Есть у нас такие трёхи, что и за 12000 никому нах не надо, хотя вроде и в не пяти километрах от вокзала или Озёрки. Конечно это не хрущи, а намного постарше и пообшарпаннее жильё.
видел объяву в Днепре треха под аренду, комунал весь на арендаторе кроме - отопление пополам с хозяином
Кинь, гляну где такая шара. Есть у нас такие трёхи, что и за 12000 никому нах не надо, хотя вроде и в не пяти километрах от вокзала или Озёрки. Конечно это не хрущи, а намного постарше и пообшарпаннее жильё.
rusramzik написав:...разница в 10 косарей!! Подскажите сейчас продаванам (сливать или ждать!?)!!
Разница с чем? Вроде бы про однушки на 5/5 за 30 никто и не говорил. Или я что-то пропустил? Если бы не обстоятельства, я бы продолжал сдавать и сливал бы весной/осенью 2019. Ну и я никого ни к чему не призываю. У каждого своя голова на плечах.
Долярчик написав:... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти: 1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"? 2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?
....другий варіант, наче, "солодший"? - от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
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