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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2334233523362337

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1132
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
243
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
178
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
211
Якість будівництва
15%
175
Всього голосів : 1132
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 07:31

Тт уничтожает ....
Еще 2 башни.
БФ (виднеется посредине) для нищебродов и почитателей подвалов. Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 07:40

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти:
1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"?
2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?

....другий варіант, наче, "солодший"?
- от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
Зображення


:?:

Дивись по площі вікон - чим менше площа, тим менше необхідно дошок щоб їх забити.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:19

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти:
1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"?
2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?

....другий варіант, наче, "солодший"?
- от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
Зображення


:?:

1й кращий, так як менша площа - менше витрат на ремонт

щодо " кухню-студію" - хто ЦА?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прям как хопер инвест какой то.



Когда будет шухер?Зображення
Всім процвітання!
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