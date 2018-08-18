Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти: 1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"? 2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?
....другий варіант, наче, "солодший"? - от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
Дивись по площі вікон - чим менше площа, тим менше необхідно дошок щоб їх забити.
Долярчик написав:... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти: 1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"? 2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?
....другий варіант, наче, "солодший"? - от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
1й кращий, так як менша площа - менше витрат на ремонт
щодо " кухню-студію" - хто ЦА?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.