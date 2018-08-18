Скоро!
І рожевоокулярники заплачуть, і підуть працювати шоферами, таксистами, плиточниками. І торгувати б/в кальсонами на київських ринках.
Звісно, тут не модно порівнювати нинішні ціни з цінами 2014 чи 2008.
Шкода)))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:21
Скоро!
І рожевоокулярники заплачуть, і підуть працювати шоферами, таксистами, плиточниками. І торгувати б/в кальсонами на київських ринках.
Звісно, тут не модно порівнювати нинішні ціни з цінами 2014 чи 2008.
Шкода)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, в каком такси выгоднее условия для водителей с собственным транспортом? В UBER, UKLON или Taxify?
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:42
Да, вход сильный. Согласен ! Ещё не просчитывал, пока только фильтровал застройщиков с точки зрения надёжности. Если переуступка будет невыгодной, возможно стоит законсервировать объект под аренду? Метро рядом 600 метров
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Труды Захара не остались незамеченными...
Хозяин или риелтор?
Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение "жилищного вопроса".
А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется "выжимка" из всей массы предложений о жилье.
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:53
Оба варианта не выгодны. Имхо.
Однушка - из-за большой площади. Обычно в кухню-студию + спальню переделывают однушки 40 - 47 м2.
А с двушкой при переделке надо как-то разделять лицевой счет на два, так как арендаторы должны платить каждый только за свою площадь, воду, отопление, свет.
К тому же где-то надо располагать санузлы в каждой квартире. И т.д.
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:55
вам барака тоже за рекламу заплатил, как и говносайту сегодня?
бездарная и неприкрытая джинса, фу бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и цента не платили, просто наткнулся случайно
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01
А они когда то продают ниже рынка? Сколько можно было срубить при переуступке в кт?
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:02
а, чиста из любви к искусству типа?)
сик транзит, как грицца, а пару лет назад тут все носились с его индексами шо наскипидаренные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:15
кан вообще красавцы, никогда не демпингуют и продавать умеют лучше всех, я пару дней назад выкладывал видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел
а зря
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|