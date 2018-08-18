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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2336233723382339>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1132
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
102
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
243
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
178
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
211
Якість будівництва
15%
175
Всього голосів : 1132
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:21

  Первый написав:Прям как хопер инвест какой то.



Когда будет шухер?Зображення


Скоро!
І рожевоокулярники заплачуть, і підуть працювати шоферами, таксистами, плиточниками. І торгувати б/в кальсонами на київських ринках. :cry:

  baraka написав:тут известная хитрость
по оси Y, отсчёт не от нуля, а от меньшего из отсчётов на графике,
поэтому рост выглядит ещё более крутым

Звісно, тут не модно порівнювати нинішні ціни з цінами 2014 чи 2008.
Шкода))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, в каком такси выгоднее условия для водителей с собственным транспортом? В UBER, UKLON или Taxify?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:42

  Natt написав:necovi4, у них такая стоимость входа, что перепродажа не особо интересна, ИМХО. Или Вы считали и у Вас получились привлекательные цифры?

Да, вход сильный. Согласен ! Ещё не просчитывал, пока только фильтровал застройщиков с точки зрения надёжности. Если переуступка будет невыгодной, возможно стоит законсервировать объект под аренду? Метро рядом 600 метров
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Труды Захара не остались незамеченными...

Хозяин или риелтор?

Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение "жилищного вопроса".

А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется "выжимка" из всей массы предложений о жилье.

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 80026.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:53

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти:
1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"?
2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?

....другий варіант, наче, "солодший"?
- от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
Зображення


:?:

Оба варианта не выгодны. Имхо.

Однушка - из-за большой площади. Обычно в кухню-студию + спальню переделывают однушки 40 - 47 м2.

А с двушкой при переделке надо как-то разделять лицевой счет на два, так как арендаторы должны платить каждый только за свою площадь, воду, отопление, свет.
К тому же где-то надо располагать санузлы в каждой квартире. И т.д.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:55

  Чукча2 написав:Труды Захара не остались незамеченными...

Хозяин или риелтор?

Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение "жилищного вопроса".

А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется "выжимка" из всей массы предложений о жилье.

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 80026.html


вам барака тоже за рекламу заплатил, как и говносайту сегодня?
бездарная и неприкрытая джинса, фу бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и цента не платили, просто наткнулся случайно
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01

  necovi4 написав:Есть мысли, инвестировать в КАН Девелопмент (ЖК Республика),с последующей перепродажей квартиры.Никогда не работал с этим застройщиком. Подскажите, может кто сталкивался и смотрел доки при покупке квартиры, например в других ЖК. Уверен, что действуют они по одинаковой схеме. Не выкручивают ли они руки при переуступке ?

А они когда то продают ниже рынка? Сколько можно было срубить при переуступке в кт?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:02

  Чукча2 написав:и цента не платили, просто наткнулся случайно


а, чиста из любви к искусству типа?)
сик транзит, как грицца, а пару лет назад тут все носились с его индексами шо наскипидаренные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:15

  hume написав:А они когда то продают ниже рынка? Сколько можно было срубить при переуступке в кт?


кан вообще красавцы, никогда не демпингуют и продавать умеют лучше всех, я пару дней назад выкладывал видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел
а зря
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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