Додано: Сер 17 жов, 2018 09:55

Чукча2 написав: Труды Захара не остались незамеченными...



Хозяин или риелтор?



Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение "жилищного вопроса".



А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется "выжимка" из всей массы предложений о жилье.



https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 80026.html Труды Захара не остались незамеченными...Хозяин или риелтор?Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение "жилищного вопроса".А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется "выжимка" из всей массы предложений о жилье.



вам барака тоже за рекламу заплатил, как и говносайту сегодня?

бездарная и неприкрытая джинса, фу бл вам барака тоже за рекламу заплатил, как и говносайту сегодня?бездарная и неприкрытая джинса, фу бл

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.