Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чукча2 написав:Труды Захара не остались незамеченными...
Хозяин или риелтор?
Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение "жилищного вопроса".
А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется "выжимка" из всей массы предложений о жилье.
Застройщики пусть лепят, но народ, который видел, что такое хорошо - просто не должен на такое вестись. Но родственник Хьюма меня, конечно, сегодня озадачил. Ну ладно под аренду, но "хочу там жить"... Капец какой-то.
Съездите в Межигорье и посмотрите. У чела был мешок денег, архитекторы-дизайнеры, европы-замки тоже видел. А вышел китч и адовая эклектика (хотя по отдельности местами ничего так). Потом съездите в "Замок Радомысль" - при на порядок меньшем бюджете и территории получилось "Межигорье здорового человека". В общем, вкус - дело не одного дня. И не зависит от состоятельности чаще всего. ЗЫ да гляньте даже на загородные дома, которые люди строят сугубо под свой вкус
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 17 жов, 2018 10:40, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:кан вообще красавцы, никогда не демпингуют и продавать умеют лучше всех, я пару дней назад выкладывал видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел а зря
Это верно, отдел продаж приличный, макет Файны красивый, на экскурсию на стройку водят. Только не оставляет ощущение, что слишком переоценена их прелесть
Хотят 1100 за квадрат. За сколько можно перепродать, учитывая, что к метро от первых очередей нужно ехать? И самое главное, что это метро нивки
"Минрегион ограничил плотность жилой застройки в городах
С 1 сентября в Украине введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га, которые допускаются в крупных и крупнейших городах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального строительства и ЖКХ.
"При планировании нового микрорайона показатели плотности населения в крупных и крупнейших городах допускается повышать не более чем на 20%, то есть до 540 человек/га, по отдельным условиям: чтобы на территории микрорайона обязательно размещались подземные автостоянки или многоэтажные гаражи, встроенно-пристроенные детсады и создавались озелененные открытые террасы в жилых и общественных зданиях", - отметил замминистра ведомства Лев Парцхаладзе.
Ранее максимальная плотность населения определялась на уровне 450 чел/га, но при наличии определенного обоснования она могла превышаться в несколько раз, уточнил он.
"В результате в некоторых районах наших городов плотность населения достигала 2000 человек/га. Мы не можем допустить такое повышение плотности до тех пор, пока на местах не будет разработана актуальная комплексная градостроительная документация: это генеральные планы населенных пунктов, детальные планы территорий и зонинг", - подчеркнул Парцхаладзе."
Строгость отдельных норм закона в нашей стране компенсируется необязательностью их выполнением и возможностью за денюжку все парЭшать. Кто там за ПАПа топит , кинговец ?
То есть весь лютый треш который твориться с реестрами это номально ? Жаль что некоторые люди не могут понять причинно следственных связей. А именно того что банки не желают заниматься ипотечным кредитованием по причине не защищенности кредиторов и правового беспредела который твориться в судах.
Не ужели так трудно понять для владельцев недвиги, что для того что-бы она начала рости нужно что-бы банки начали наращивать кредитование недвиги , а для этого необходима правовая защищенность.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 17 жов, 2018 11:10, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:А они когда то продают ниже рынка? Сколько можно было срубить при переуступке в кт?
кан вообще красавцы, никогда не демпингуют и продавать умеют лучше всех, я пару дней назад выкладывал видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел а зря
Многие посмотрели первые видео. А он вещает одно и тоже." Мы вам продаём пространство (из гвна, задорого, в зажопье)"
hume написав:А они когда то продают ниже рынка? Сколько можно было срубить при переуступке в кт?
кан вообще красавцы, никогда не демпингуют и продавать умеют лучше всех, я пару дней назад выкладывал видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел а зря
Многие посмотрели первые видео. А он вещает одно и тоже." Мы вам продаём пространство (из гвна, задорого, в зажопье)"
больше всего ржал, когда он заявил про его рентабельность в 10-12% и что надо сильно уменьшить в киеве число строек (не своих, я так понимаю).
Долярчик написав:... який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти: 1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"? 2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?
....другий варіант, наче, "солодший"? - от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
Оба варианта не выгодны. Имхо.
Однушка - из-за большой площади. Обычно в кухню-студию + спальню переделывают однушки 40 - 47 м2.
А с двушкой при переделке надо как-то разделять лицевой счет на два, так как арендаторы должны платить каждый только за свою площадь, воду, отопление, свет. К тому же где-то надо располагать санузлы в каждой квартире. И т.д.
.....ну, перший варіант звичайно краще щоб була менша площа +/- 50м2 ....а от на рахунок другого варіанту, то САМЕ ТАКЕ планування і дає можливість все це гарно розділити! - просто ще один лічильник ставиться на електрику і воду на квартиру "кухню-студію" - де для опалення буде достатньо радіатора чи кондея! - а санвузли? - якраз чудову нагоду дає планування, де через стінку можна легко ставити унітаз!(на малюнку так і зображено, я тільки трохи розділив рисочками, щоб було легше уявити....
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