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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2338233923402341>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:30

  Elensk написав:
  Чукча2 написав:Труды Захара не остались незамеченными...

Хозяин или риелтор?

Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение "жилищного вопроса".

А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется "выжимка" из всей массы предложений о жилье.

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 80026.html


Моя квартира, проданная две недели назад, до сих пор там висит как актуальная.


по продаже - через 2 недели как раз и обновится статус на бомбере.
хотите быстрее - тыцаете "обновить" в шапке карточки объекта

если что - велкам в личку, будем посмотреть
спс
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:46

  hume написав:Многие посмотрели первые видео. А он вещает одно и тоже." Мы вам продаём пространство (из гвна, задорого, в зажопье)"


вижу шо вы не смотрели - ну дело ваше)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:53

  zzzzzz написав:Не ужели так трудно понять для владельцев недвиги, что для того что-бы она начала рости нужно что-бы банки начали наращивать кредитование недвиги , а для этого необходима правовая защищенность.


тут прекрасно все от орфографии до глубины мысли)
киевлянин, 43 года :mrgreen:
позорище, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:58

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Не ужели так трудно понять для владельцев недвиги, что для того что-бы она начала рости нужно что-бы банки начали наращивать кредитование недвиги , а для этого необходима правовая защищенность.


тут прекрасно все от орфографии до глубины мысли)
киевлянин, 43 года :mrgreen:
позорище, бл


По теме есть что сказать или будем тему орфографии обсуждать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:00

  kingkongovets написав:
  hume написав:А они когда то продают ниже рынка? Сколько можно было срубить при переуступке в кт?


кан вообще красавцы, никогда не демпингуют и продавать умеют лучше всех, я пару дней назад выкладывал видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел
а зря

Я выключил после ответа на вопрос "Во что бы вы проинвестировали сейчас 50куе? - ни во что". Решил, что советы для миллионеров послушаю когда/если они станут для меня актуальны.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:11

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Не ужели так трудно понять для владельцев недвиги, что для того что-бы она начала рости нужно что-бы банки начали наращивать кредитование недвиги , а для этого необходима правовая защищенность.


тут прекрасно все от орфографии до глубины мысли)
киевлянин, 43 года :mrgreen:
позорище, бл


По теме есть что сказать или будем тему орфографии обсуждать ?


с людьми типа вас мне обсуждать нечего, а шо и как мне комментировать я разберусь сам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:21

kingkongovets

А ну понятно, это мы уже проходили, если нет убедительных аргументов переходим на оскорбления личности. Интеллигент одним словом :mrgreen:

Мне это напоминает поведение некоторых женщин, если нет аргументов сразу назови мужчину "Хамом"

Почитайте информацию про Вашего Никонова, там и ссылки в ухвали суду є.
http://nashigroshi.org/2018/06/04/polit ... rhazbanku/

Вот суть всех этих бизнесменов. Взять кредит в банке, кинуть банк, всем раздать откаты ну а далее из себя корчить супер бизнесмена.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 17 жов, 2018 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:26

  zzzzzz написав:kingkongovets

А ну понятно, это мы уже проходили, если нет убедительных аргументов переходим на оскорбления личности. Интеллигент одним словом :mrgreen:

Мне это напоминает поведение некоторых женщин, если нет аргументов сразу назови мужчину "Хамом"


где это я вас оскорбил?)
вы ж писали шо вам абсолютно безразлично кем я вас считаю, шо ж у вас так пукан раскалился то?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_n ... ovu/864462
У столиці близько 20 молодиків у масках закидали світлошумовими гранатами і камінням будівельний майданчик. Вони почали ламати огорожу навколо нього.

Активістів затримали найняті забудовником тітушки, погрожуючи їм зброєю



Чета ржал. Тітушки, молодими в масках активісти
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:34

  kingkongovets написав:где это я вас оскорбил?)
вы ж писали шо вам абсолютно безразлично кем я вас считаю, шо ж у вас так пукан раскалился то?)


"позорище, бл " -это видимо был комплимент ? :mrgreen:
А чего это вас так начал волновать мой пукан ? - Вы меня начинаете пугать :mrgreen:

По теме есть что сказать ?
Живите своим умом!
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