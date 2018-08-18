Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чукча2 написав:Труды Захара не остались незамеченными...
Хозяин или риелтор?
Вы когда-нибудь искали квартиру? Для аренды, покупки, а может, сами сдавали или продавали жилье? Тогда вам не нужно рассказывать, сколько сил и нервов уходит на это дело. Но в интернете есть сервисы, которые упрощают решение "жилищного вопроса".
А именно, речь идет о поисковике недвижимости M2bomber. Поисковиком он назван неспроста: система ищет в сети объявления, проверяет их, удаляет дубликаты – и размещает непосредственно на M2bomber. В итоге, на поисковике концентрируется "выжимка" из всей массы предложений о жилье.
zzzzzz написав:Не ужели так трудно понять для владельцев недвиги, что для того что-бы она начала рости нужно что-бы банки начали наращивать кредитование недвиги , а для этого необходима правовая защищенность.
тут прекрасно все от орфографии до глубины мысли) киевлянин, 43 года позорище, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Не ужели так трудно понять для владельцев недвиги, что для того что-бы она начала рости нужно что-бы банки начали наращивать кредитование недвиги , а для этого необходима правовая защищенность.
тут прекрасно все от орфографии до глубины мысли) киевлянин, 43 года позорище, бл
По теме есть что сказать или будем тему орфографии обсуждать ?
hume написав:А они когда то продают ниже рынка? Сколько можно было срубить при переуступке в кт?
кан вообще красавцы, никогда не демпингуют и продавать умеют лучше всех, я пару дней назад выкладывал видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел а зря
Я выключил после ответа на вопрос "Во что бы вы проинвестировали сейчас 50куе? - ни во что". Решил, что советы для миллионеров послушаю когда/если они станут для меня актуальны.
zzzzzz написав:Не ужели так трудно понять для владельцев недвиги, что для того что-бы она начала рости нужно что-бы банки начали наращивать кредитование недвиги , а для этого необходима правовая защищенность.
тут прекрасно все от орфографии до глубины мысли) киевлянин, 43 года позорище, бл
По теме есть что сказать или будем тему орфографии обсуждать ?
с людьми типа вас мне обсуждать нечего, а шо и как мне комментировать я разберусь сам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.