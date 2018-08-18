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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2338233923402341

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:42

  zzzzzz написав:
По теме есть что сказать ?


вам шо с первого раза не заходит?
вам мне сказать нечего - я не вижу смысла в общении с "экспертами", приходящими сюда поспорить о вкусе устриц с теми, кто их ел
хорошего дня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:54

  Долярчик написав:конговець, що ж ти так себе підло і низько ведеш?

Потому-что нет убедительных аргументов по теме. Приходится как-то выкручиваться.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:08

  Первый написав:https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_nevidomi-zakidali-granatami-skandalnu-zabudovu/864462
У столиці близько 20 молодиків у масках закидали світлошумовими гранатами і камінням будівельний майданчик. Вони почали ламати огорожу навколо нього.
Активістів затримали найняті забудовником тітушки, погрожуючи їм зброєю
Чета ржал. Тітушки, молодими в масках активісти

Вам смешно, а Захар вот ушел на один такой протест - и с концами
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:24

  antey1969 написав:
  Первый написав:https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_nevidomi-zakidali-granatami-skandalnu-zabudovu/864462
У столиці близько 20 молодиків у масках закидали світлошумовими гранатами і камінням будівельний майданчик. Вони почали ламати огорожу навколо нього.
Активістів затримали найняті забудовником тітушки, погрожуючи їм зброєю
Чета ржал. Тітушки, молодими в масках активісти

Вам смешно, а Захар вот ушел на один такой протест - и с концами

Активісти в балаклавах закидали гранатами тітушок із зброєю задля здешевлення вартості квартир.

:D :D :mrgreen:
Тітушки передали затриманих активістів поліції.

Журнашлюшки такі шлюшки, шо аж зашкалює.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:50

Первый

чем отличаются активисты от титушок? активисты работают за идею. в новости таких не увидел :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11

  trololo написав:Первый

чем отличаются активисты от титушок? активисты работают за идею. в новости таких не увидел :)



А чому охорона об'єкту це тітушки?

В 90-х таких активістів називали рекетирами:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жк монреаль. В оп вже є дві тьолочки готові продати кленики з ділянки де колись почнуть будувати будинок.
Всім процвітання!
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