вам шо с первого раза не заходит?
вам мне сказать нечего - я не вижу смысла в общении с "экспертами", приходящими сюда поспорить о вкусе устриц с теми, кто их ел
хорошего дня
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:42
вам шо с первого раза не заходит?
вам мне сказать нечего - я не вижу смысла в общении с "экспертами", приходящими сюда поспорить о вкусе устриц с теми, кто их ел
хорошего дня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:54
Потому-что нет убедительных аргументов по теме. Приходится как-то выкручиваться.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:08
Вам смешно, а Захар вот ушел на один такой протест - и с концами
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:24
Активісти в балаклавах закидали гранатами тітушок із зброєю задля здешевлення вартості квартир.
Тітушки передали затриманих активістів поліції.
Журнашлюшки такі шлюшки, шо аж зашкалює.
Всім процвітання!
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:50
Первый
чем отличаются активисты от титушок? активисты работают за идею. в новости таких не увидел
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11
А чому охорона об'єкту це тітушки?
В 90-х таких активістів називали рекетирами:-)
Всім процвітання!
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жк монреаль. В оп вже є дві тьолочки готові продати кленики з ділянки де колись почнуть будувати будинок.
Всім процвітання!
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