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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2340234123422343>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:14

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Даешь дешевей :mrgreen:

http://hvylya.net/news/exclusive/v-kiev ... yinke.html

Наивно.
Дешевей пока не отмечается. Скорее похоже на зависание в прыжке дохлой летней кошки

пішли знову дзвінки із ОП.
мабуть продажі стали.....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:14

antey1969
В статье речь о идет о дешевеющей вторичке
Насчет влияния коммуналки на квартиры с большими метражами согласен.
Кстати о субсидиях, в 2018 в бюджете 71 млрд.грн заложен, в проекте на 2019 уже 55 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:21

  zzzzzz написав:antey1969
В статье речь о идет о дешевеющей вторичке
Насчет влияния коммуналки на квартиры с большими метражами согласен.
Кстати о субсидиях, в 2018 в бюджете 71 млрд.грн заложен, в проекте на 2019 уже 55 млрд.грн

звонив насчот комнати в общазі.
Зимою комуналка була десь 800 грн., але була субсидія.
Щас кажуть уже її не буде, а плата за обігрів подорожчає.
Нові платіжки покажуть справжній напрям ціни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:25

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Даешь дешевей :mrgreen:

http://hvylya.net/news/exclusive/v-kiev ... yinke.html

Наивно.
Дешевей пока не отмечается. Скорее похоже на зависание в прыжке дохлой летней кошки

пішли знову дзвінки із ОП.
мабуть продажі стали.....

Ирпень, Буча однозначно начинают подвисать. Киев пока держится.
По стройкам в июле-августе такие толпы покупанов носились, что ОП офигевали от непривычного наплыва, а застройщики срочно цены взвинтили.
Пришел сентябрь, и ажиотаж спал. Теперь застройщики чешут репы - вроде бы как понижать прайс некомильфо, а на акции рука не поднимается. Затишье на рынке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:26

flyman

сегодня Кабмин будет решать вопрос поднимать или не поднимать цену на газ для населения. Старая цена действует до 18 октября.

Я думаю что популисты продлят старые цены но 1 ноября.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:28

  zzzzzz написав:antey1969
В статье речь о идет о дешевеющей вторичке
Насчет влияния коммуналки на квартиры с большими метражами согласен.
Кстати о субсидиях, в 2018 в бюджете 71 млрд.грн заложен, в проекте на 2019 уже 55 млрд.грн

Вторичка за пол-года тоже слегка прибавила. На 100 квадратов объекты не смотрел - не скажу, на сколько там субсидия влияет
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:33

  zzzzzz написав:flyman

сегодня Кабмин будет решать вопрос поднимать или не поднимать цену на газ для населения. Старая цена действует до 18 октября.

Я думаю что популисты продлят старые цены но 1 ноября.

Мариупольский Гудок со товарищами профсоюзы на улицы вывел сегодня, очень уж не хочет подъема цен на газ для населения
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:42

antey1969
Так они же требуют еще и минималку 7700 , что автоматом обрежет субсидии
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:47

  барабашов написав:Первый А можуть трохи зiбрати грошенят та здриснути з ними до Войцеховського на BBQ залишивши фартовим инвештарям свiжепобiлений паркан


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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:49

  zzzzzz написав:antey1969
Так они же требуют еще и минималку 7700 , что автоматом обрежет субсидии

Проси в три раза больше - получишь, что хотел.
Сейчас на разнице цен на газ Ринат так капусту стрижет, что Вам и не снилось.
МВФ нам не просто говорит "поднимайте", он говорит "приведите к одному знаменателю, чтобы уменьшить коррупционные риски"
antey1969
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