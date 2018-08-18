Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наивно. Дешевей пока не отмечается. Скорее похоже на зависание в прыжке дохлой летней кошки
пішли знову дзвінки із ОП. мабуть продажі стали.....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
antey1969 В статье речь о идет о дешевеющей вторичке Насчет влияния коммуналки на квартиры с большими метражами согласен. Кстати о субсидиях, в 2018 в бюджете 71 млрд.грн заложен, в проекте на 2019 уже 55 млрд.грн
zzzzzz написав:antey1969 В статье речь о идет о дешевеющей вторичке Насчет влияния коммуналки на квартиры с большими метражами согласен. Кстати о субсидиях, в 2018 в бюджете 71 млрд.грн заложен, в проекте на 2019 уже 55 млрд.грн
звонив насчот комнати в общазі. Зимою комуналка була десь 800 грн., але була субсидія. Щас кажуть уже її не буде, а плата за обігрів подорожчає. Нові платіжки покажуть справжній напрям ціни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Наивно. Дешевей пока не отмечается. Скорее похоже на зависание в прыжке дохлой летней кошки
пішли знову дзвінки із ОП. мабуть продажі стали.....
Ирпень, Буча однозначно начинают подвисать. Киев пока держится. По стройкам в июле-августе такие толпы покупанов носились, что ОП офигевали от непривычного наплыва, а застройщики срочно цены взвинтили. Пришел сентябрь, и ажиотаж спал. Теперь застройщики чешут репы - вроде бы как понижать прайс некомильфо, а на акции рука не поднимается. Затишье на рынке.
zzzzzz написав:antey1969 В статье речь о идет о дешевеющей вторичке Насчет влияния коммуналки на квартиры с большими метражами согласен. Кстати о субсидиях, в 2018 в бюджете 71 млрд.грн заложен, в проекте на 2019 уже 55 млрд.грн
Вторичка за пол-года тоже слегка прибавила. На 100 квадратов объекты не смотрел - не скажу, на сколько там субсидия влияет
zzzzzz написав:antey1969 Так они же требуют еще и минималку 7700 , что автоматом обрежет субсидии
Проси в три раза больше - получишь, что хотел. Сейчас на разнице цен на газ Ринат так капусту стрижет, что Вам и не снилось. МВФ нам не просто говорит "поднимайте", он говорит "приведите к одному знаменателю, чтобы уменьшить коррупционные риски"