Ринат как раз не в теме, Фирташ енд ко рулят. Там еще много кто "в теме" сидит.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 15:53
Ринат как раз не в теме, Фирташ енд ко рулят. Там еще много кто "в теме" сидит.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:57
Ээээ, не скажите. Основные потребители "социального" газа в промышленности - металлурги. Фирташевские заводы минудобрений давно стоят и не пыхтят. А на "социальном" бы дымили, как те паровозы.
А в теме таки да, сидят многие, причем с самого верха. Этих схем ни СБУ, ни НАБУ, ни ГПУ "не замечают"
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:00
antey1969
Рынок промышленного газа свободный и открытый. Пром газ ( украденный социальный ) можно продать кому угодно.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:02
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