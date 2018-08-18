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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:53

  antey1969 написав:Сейчас на разнице цен на газ Ринат так капусту стрижет, что Вам и не снилось.

Ринат как раз не в теме, Фирташ енд ко рулят. Там еще много кто "в теме" сидит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:57

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:Сейчас на разнице цен на газ Ринат так капусту стрижет, что Вам и не снилось.

Ринат как раз не в теме, Фирташ енд ко рулят. Там еще много кто "в теме" сидит.

Ээээ, не скажите. Основные потребители "социального" газа в промышленности - металлурги. Фирташевские заводы минудобрений давно стоят и не пыхтят. А на "социальном" бы дымили, как те паровозы.
А в теме таки да, сидят многие, причем с самого верха. Этих схем ни СБУ, ни НАБУ, ни ГПУ "не замечают"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:00

antey1969
Рынок промышленного газа свободный и открытый. Пром газ ( украденный социальный ) можно продать кому угодно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:02

  zzzzzz написав:antey1969
Рынок промышленного газа свободный и открытый. Пром газ ( украденный социальный ) можно продать кому угодно.

Продать можно, но кому в таких объемах его слить? Ответ дает профсоюзное движение на улицах Киева)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:30

А кажете що МОП до сраки

Черга в автограф 2. (З ДОМІКА)
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:44

  Первый написав:А кажете що МОП до сраки

Черга в автограф 2. (З ДОМІКА)
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Необізнані люди.Не знають за комуналь та демографічну кризу.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:А кажете що МОП до сраки

Черга в автограф 2. (З ДОМІКА)
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Не хотят люди слышать, говоришь, поторопись, разберут ликвид по этой цене. Не, блин, вы тут из ОП хотите нам напарить. А проза такая, шо тупанул застройщик на этапе старта и не соизмерил соотношение цены и спроса народа на начальном этапе по этому дому, да и продал лишку.
Но тут увидел очередь, осознал и плюс сотку на метре за неделю. Ну, а далi буде.. хотя, ещё раз, проект будет проще, чем автограф 1...

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:01

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав: видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел
а зря

Я выключил после ответа на вопрос "Во что бы вы проинвестировали сейчас 50куе? - ни во что". .

В Киеве, как минимум, два умных человека-я и Никонов :D
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:09

Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:09

  Alex_V_K_79 написав:....Не хотят люди слышать, говоришь, поторопись, разберут ликвид по этой цене. Не, блин, вы тут из ОП хотите нам напарить. ....


:mrgreen:

Покупать - всегда кажеться че дорого. Продавать - всегда кажется че дешево:-)
Всім процвітання!
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