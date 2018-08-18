Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Сейчас на разнице цен на газ Ринат так капусту стрижет, что Вам и не снилось.
Ринат как раз не в теме, Фирташ енд ко рулят. Там еще много кто "в теме" сидит.
Ээээ, не скажите. Основные потребители "социального" газа в промышленности - металлурги. Фирташевские заводы минудобрений давно стоят и не пыхтят. А на "социальном" бы дымили, как те паровозы. А в теме таки да, сидят многие, причем с самого верха. Этих схем ни СБУ, ни НАБУ, ни ГПУ "не замечают"
Не хотят люди слышать, говоришь, поторопись, разберут ликвид по этой цене. Не, блин, вы тут из ОП хотите нам напарить. А проза такая, шо тупанул застройщик на этапе старта и не соизмерил соотношение цены и спроса народа на начальном этапе по этому дому, да и продал лишку. Но тут увидел очередь, осознал и плюс сотку на метре за неделю. Ну, а далi буде.. хотя, ещё раз, проект будет проще, чем автограф 1...