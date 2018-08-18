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Додано: Сер 17 жов, 2018 17:26
Зачем постить фото которое сделано неделю назад. Для очень любознательных рекомендую зайти на ветку второго автографа и почитать свежие новости как пошли отказы от покупок среди тех кто выстроился в той очереди.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:28
Очередь наверно наполовину из перекупов которые через год-два будут переуступку делать. Застройщик эту тему вкурил и цены за неделю поднял с 34 до 38 на 1к невидовые.
Это очередь за шарой.
Киевгаз прислал всем письма счастья.
Тем у кого не было горячей воды и нет счетчика газа, пересчитываются нормы расхода газа с 3,3 м3 до 5,4 м3 и пофик если у тебя есть електрический бойлер. Слава нкрэ . Роттердам наше фсе.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:59
ЕМНИП, та такой пересчёт норм газа проводится уже давно, лет 10 так точно. И Роттердам тут не при чём
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:02
Смешался в кучу поток сознания... Ротердам к газу? На шару воздух за лям грн? 14 грн В платежке....
Скупили... отдали...
Ти не тримай в собі потік. Покажи дохтору. Він структурує свідомість.
Всім процвітання!
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:18
Первый.
Неужели так трудно понять что "слава нкрэ . Роттердам наше фсё" - это просто стеб ???
С меня ты стебался а уловить иронию в моем посте не смог. Грустно.
Откуда такие глубокие познания в вопросах структурирования личности ?
Вот чем мне нравятся некоторые форумы и форумчане - диагноз поставят сразу и на 101% верно , даже без осмотра)))
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:29
А с чего стебатся ? если давно имеет место быть ситуация, когда приходят повышенные платежки за газ, если нет горячей воды и нет счетчика. При чём тут Роттердам и стёб ? лишь бы в лужу пёрднуть о Роттердаме
Так вы себя на осмотр сами предоставляете
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:32
pesikot
Да при том что технический прогресс не стоит на месте , воду в тазиках уже давно никто не греет если в продаже масса бойлеров. Если в номативке 10 лет ничего не меняется значит у кого-то в голове не все хорошо.Более того, отсутствие средств учета всегда кому-то выгодно, догадайтесь кому ?
если у кого-то нет ЧЮ то направление движения он знает ))
Живите своим умом!
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