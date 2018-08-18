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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:26

Зачем постить фото которое сделано неделю назад. Для очень любознательных рекомендую зайти на ветку второго автографа и почитать свежие новости как пошли отказы от покупок среди тех кто выстроился в той очереди.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:28

Очередь наверно наполовину из перекупов которые через год-два будут переуступку делать. Застройщик эту тему вкурил и цены за неделю поднял с 34 до 38 на 1к невидовые.

Это очередь за шарой.


Киевгаз прислал всем письма счастья.
Тем у кого не было горячей воды и нет счетчика газа, пересчитываются нормы расхода газа с 3,3 м3 до 5,4 м3 и пофик если у тебя есть електрический бойлер. Слава нкрэ . Роттердам наше фсе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:59

  zzzzzz написав:Киевгаз прислал всем письма счастья.
Тем у кого не было горячей воды и нет счетчика газа, пересчитываются нормы расхода газа с 3,3 м3 до 5,4 м3 и пофик если у тебя есть електрический бойлер. Слава нкрэ . Роттердам наше фсе.

ЕМНИП, та такой пересчёт норм газа проводится уже давно, лет 10 так точно. И Роттердам тут не при чём
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:02

  zzzzzz написав:Очередь наверно наполовину из перекупов которые через год-два будут переуступку делать. Застройщик эту тему вкурил и цены за неделю поднял с 34 до 38 на 1к невидовые.

Это очередь за шарой.


Киевгаз прислал всем письма счастья.
Тем у кого не было горячей воды и нет счетчика газа, пересчитываются нормы расхода газа с 3,3 м3 до 5,4 м3 и пофик если у тебя есть електрический бойлер. Слава нкрэ . Роттердам наше фсе.


Смешался в кучу поток сознания... Ротердам к газу? На шару воздух за лям грн? 14 грн В платежке....
Скупили... отдали...


Ти не тримай в собі потік. Покажи дохтору. Він структурує свідомість.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:18

Первый.

Неужели так трудно понять что "слава нкрэ . Роттердам наше фсё" - это просто стеб ???
С меня ты стебался а уловить иронию в моем посте не смог. Грустно.

Откуда такие глубокие познания в вопросах структурирования личности ? :mrgreen: :mrgreen:
Вот чем мне нравятся некоторые форумы и форумчане - диагноз поставят сразу и на 101% верно , даже без осмотра)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:29

  zzzzzz написав:Первый.

Неужели так трудно понять что "слава нкрэ . Роттердам наше фсё" - это просто стеб ???
С меня ты стебался а уловить иронию в моем посте не смог. Грустно.

А с чего стебатся ? если давно имеет место быть ситуация, когда приходят повышенные платежки за газ, если нет горячей воды и нет счетчика. При чём тут Роттердам и стёб ? лишь бы в лужу пёрднуть о Роттердаме
  zzzzzz написав:Откуда такие глубокие познания в вопросах структурирования личности ? :mrgreen: :mrgreen:
Вот чем мне нравятся некоторые форумы и форумчане - диагноз поставят сразу и на 101% верно , даже без осмотра)))

Так вы себя на осмотр сами предоставляете :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:32

pesikot
Да при том что технический прогресс не стоит на месте , воду в тазиках уже давно никто не греет если в продаже масса бойлеров. Если в номативке 10 лет ничего не меняется значит у кого-то в голове не все хорошо.Более того, отсутствие средств учета всегда кому-то выгодно, догадайтесь кому ?

  pesikot написав:Так вы себя на осмотр сами предоставляете :-)

если у кого-то нет ЧЮ то направление движения он знает ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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