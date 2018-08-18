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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:01
airmax78 написав: kingkongovets написав:
видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел
а зря
Я выключил после ответа на вопрос "Во что бы вы проинвестировали сейчас 50куе? - ни во что". .
В Киеве, как минимум, два умных человека-я и Никонов
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Сер 17 жов, 2018 17:09
Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?
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барабашов
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Додано: Сер 17 жов, 2018 17:09
Alex_V_K_79 написав:
....Не хотят люди слышать, говоришь, поторопись, разберут ликвид по этой цене. Не, блин, вы тут из ОП хотите нам напарить. ....
Покупать - всегда кажеться че дорого. Продавать - всегда кажется че дешево:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 17 жов, 2018 17:26
Зачем постить фото которое сделано неделю назад. Для очень любознательных рекомендую зайти на ветку второго автографа и почитать свежие новости как пошли отказы от покупок среди тех кто выстроился в той очереди.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 17 жов, 2018 17:28
Очередь наверно наполовину из перекупов которые через год-два будут переуступку делать. Застройщик эту тему вкурил и цены за неделю поднял с 34 до 38 на 1к невидовые.
Это очередь за шарой.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 18:49
antey1969 написав:
Ирпень, Буча однозначно начинают подвисать. Киев пока держится.
По стройкам в июле-августе такие толпы покупанов носились, что ОП офигевали от непривычного наплыва, а застройщики срочно цены взвинтили.
Пришел сентябрь, и ажиотаж спал. Теперь застройщики чешут репы - вроде бы как понижать прайс некомильфо, а на акции рука не поднимается. Затишье на рынке.
Меня очень в ступор ввел оп варшавский плюс, когда квартира с поставкой через три года стоит столько же как в варшавском по переуступке готовое.
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hume
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Додано: Сер 17 жов, 2018 19:04
hume написав:
Меня очень в ступор ввел оп варшавский плюс, когда квартира с поставкой через три года стоит столько же как в варшавском по переуступке готовое.
ОП пошел по методу голландского аукциона . ну и естественно заложил в расчет двух-трех кратную инфляцию.
Социальную цену на газ для населения продлили до 27 октября.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 17 жов, 2018 19:28
Созрела на новую инвестиционную авантюру
. Хотя давала себе слово, что до выборов ни-ни. Но один реально классный стояк (24 квартиры) на 700 квартир, смешной первоначальный взнос и 770 у.е. за м2 против 1000 в близлежащих хрущах (под ремонт) не оставили шансов.
Посмотрим насколько удачной она будет. В идеале продать через год по 900-950. В худшем - оставить под аренду.
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Elensk
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Додано: Сер 17 жов, 2018 19:36
Elensk
А на каком этапе стройка ?
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Додано: Сер 17 жов, 2018 19:54
zzzzzz написав:Elensk
А на каком этапе стройка ?
Практически нулевом. Сваи давят. Если ждать, то этого стояка уже не будет, а другие стандартные и неинтересные.
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Elensk
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