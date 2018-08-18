RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2341234223432344>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:01

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав: видеоинтервью никонова - очень много интересных вещей чел говорит, но походу никто его так и не посмотрел
а зря

Я выключил после ответа на вопрос "Во что бы вы проинвестировали сейчас 50куе? - ни во что". .

В Киеве, как минимум, два умных человека-я и Никонов :D
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8367
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:09

Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?
барабашов
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 16.06.15
Подякував: 113 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:09

  Alex_V_K_79 написав:....Не хотят люди слышать, говоришь, поторопись, разберут ликвид по этой цене. Не, блин, вы тут из ОП хотите нам напарить. ....


:mrgreen:

Покупать - всегда кажеться че дорого. Продавать - всегда кажется че дешево:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13363
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:26

Зачем постить фото которое сделано неделю назад. Для очень любознательных рекомендую зайти на ветку второго автографа и почитать свежие новости как пошли отказы от покупок среди тех кто выстроился в той очереди.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28301
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2749 раз.
Подякували: 4519 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:28

Очередь наверно наполовину из перекупов которые через год-два будут переуступку делать. Застройщик эту тему вкурил и цены за неделю поднял с 34 до 38 на 1к невидовые.

Это очередь за шарой.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28301
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2749 раз.
Подякували: 4519 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:49

  antey1969 написав:Ирпень, Буча однозначно начинают подвисать. Киев пока держится.
По стройкам в июле-августе такие толпы покупанов носились, что ОП офигевали от непривычного наплыва, а застройщики срочно цены взвинтили.
Пришел сентябрь, и ажиотаж спал. Теперь застройщики чешут репы - вроде бы как понижать прайс некомильфо, а на акции рука не поднимается. Затишье на рынке.

Меня очень в ступор ввел оп варшавский плюс, когда квартира с поставкой через три года стоит столько же как в варшавском по переуступке готовое.
hume
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 27.12.12
Подякував: 367 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:04

  hume написав:Меня очень в ступор ввел оп варшавский плюс, когда квартира с поставкой через три года стоит столько же как в варшавском по переуступке готовое.



ОП пошел по методу голландского аукциона . ну и естественно заложил в расчет двух-трех кратную инфляцию.

Социальную цену на газ для населения продлили до 27 октября.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28301
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2749 раз.
Подякували: 4519 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:28

Созрела на новую инвестиционную авантюру :). Хотя давала себе слово, что до выборов ни-ни. Но один реально классный стояк (24 квартиры) на 700 квартир, смешной первоначальный взнос и 770 у.е. за м2 против 1000 в близлежащих хрущах (под ремонт) не оставили шансов.
Посмотрим насколько удачной она будет. В идеале продать через год по 900-950. В худшем - оставить под аренду.
Elensk
 
Повідомлень: 696
З нами з: 03.03.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:36

Elensk
А на каком этапе стройка ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28301
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2749 раз.
Подякували: 4519 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:54

  zzzzzz написав:Elensk
А на каком этапе стройка ?


Практически нулевом. Сваи давят. Если ждать, то этого стояка уже не будет, а другие стандартные и неинтересные.
Elensk
 
Повідомлень: 696
З нами з: 03.03.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2341234223432344>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2078802
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167065
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.