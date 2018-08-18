Elensk
Удачи вам. Приятно читать ваши посты. Вы умеете четко и лаконично излагать бизнес идеи и хорошо оперируете фин.терминологией.Так же умеете открыто говорить о своих пролетах.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 20:00
Elensk
Удачи вам. Приятно читать ваши посты. Вы умеете четко и лаконично излагать бизнес идеи и хорошо оперируете фин.терминологией.Так же умеете открыто говорить о своих пролетах.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:28
Что за объект
Додано: Сер 17 жов, 2018 21:36
Додано: Сер 17 жов, 2018 21:47
Вот не надо путать теплое с мягким . Будучи начинающим маркетологом я делала подобные ошибки, когда в проектах отталкивалась от собственного восприятия. Затем и существуют опросы и фокус-группы. Все люди разные. И принимать инвест решения на основании собственных вкусов очень неэффективно. Только холодный расчет, анализ и цифры, только хардкор .
Кстати, а почему вы Кандинский не взяли, ведь присматривались к нему, когда ценник был еще весьма гуманный?
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