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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2341234223432344

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:00

Elensk
Удачи вам. Приятно читать ваши посты. Вы умеете четко и лаконично излагать бизнес идеи и хорошо оперируете фин.терминологией.Так же умеете открыто говорить о своих пролетах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:28

  Elensk написав:Созрела на новую инвестиционную авантюру :). Хотя давала себе слово, что до выборов ни-ни. Но один реально классный стояк (24 квартиры) на 700 квартир, смешной первоначальный взнос и 770 у.е. за м2 против 1000 в близлежащих хрущах (под ремонт) не оставили шансов.
Посмотрим насколько удачной она будет. В идеале продать через год по 900-950. В худшем - оставить под аренду.



Что за объект
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:36

  X-Fresh написав:
Что за объект

В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:47

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:
Что за объект

В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво.


Вот не надо путать теплое с мягким :). Будучи начинающим маркетологом я делала подобные ошибки, когда в проектах отталкивалась от собственного восприятия. Затем и существуют опросы и фокус-группы. Все люди разные. И принимать инвест решения на основании собственных вкусов очень неэффективно. Только холодный расчет, анализ и цифры, только хардкор :).
Кстати, а почему вы Кандинский не взяли, ведь присматривались к нему, когда ценник был еще весьма гуманный?
Elensk
 
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