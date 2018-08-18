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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:00
Elensk
Удачи вам. Приятно читать ваши посты. Вы умеете четко и лаконично излагать бизнес идеи и хорошо оперируете фин.терминологией.Так же умеете открыто говорить о своих пролетах.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 17 жов, 2018 20:28
Elensk написав:
Созрела на новую инвестиционную авантюру
. Хотя давала себе слово, что до выборов ни-ни. Но один реально классный стояк (24 квартиры) на 700 квартир, смешной первоначальный взнос и 770 у.е. за м2 против 1000 в близлежащих хрущах (под ремонт) не оставили шансов.
Посмотрим насколько удачной она будет. В идеале продать через год по 900-950. В худшем - оставить под аренду.
Что за объект
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Додано: Сер 17 жов, 2018 21:36
X-Fresh написав:
Что за объект
В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 21:47
airmax78 написав: X-Fresh написав:
Что за объект
В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво.
Вот не надо путать теплое с мягким
. Будучи начинающим маркетологом я делала подобные ошибки, когда в проектах отталкивалась от собственного восприятия. Затем и существуют опросы и фокус-группы. Все люди разные. И принимать инвест решения на основании собственных вкусов очень неэффективно. Только холодный расчет, анализ и цифры, только хардкор
.
Кстати, а почему вы Кандинский не взяли, ведь присматривались к нему, когда ценник был еще весьма гуманный?
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Elensk
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Додано: Сер 17 жов, 2018 21:58
Elensk написав: airmax78 написав:
В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво.
Вот не надо путать теплое с мягким
. Будучи начинающим маркетологом я делала подобные ошибки, когда в проектах отталкивалась от собственного восприятия. Затем и существуют опросы и фокус-группы. Все люди разные. И принимать инвест решения на основании собственных вкусов очень неэффективно. Только холодный расчет, анализ и цифры, только хардкор
.
Кстати, а почему вы Кандинский не взяли, ведь присматривались к нему, когда ценник был еще весьма гуманный?
Ну потому что начали продавать с самых неликвидных домов. + по их "гуманной цене" на стадии "забор вокруг котлована" я тогда мог купить в гораздо большей степени готовности на Печерске.
ИМХО одесская недвига сильно переоценена + предложение зашкаливает.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 22:04
Кстати, говорили про КАН, как богов продаж. Но на самом деле настоящие боги продаж - это Сага. При том что Сага от продаж зависит гораздо больше КАНа (что очевидно по срокам строительства их объектов), инвесторов они отжимают по полной даже на стадии "мы скоро там поставим забор вокруг площадки".
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Додано: Сер 17 жов, 2018 22:10
Elensk написав: airmax78 написав: X-Fresh написав:
Что за объект
В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво.
Вот не надо путать теплое с мягким
. Будучи начинающим маркетологом я делала подобные ошибки, когда в проектах отталкивалась от собственного восприятия. Затем и существуют опросы и фокус-группы. Все люди разные. И принимать инвест решения на основании собственных вкусов очень неэффективно. Только холодный расчет, анализ и цифры, только хардкор
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Додано: Сер 17 жов, 2018 22:13
airmax78 написав:
ИМХО одесская недвига сильно переоценена + предложение зашкаливает.
А купить реально нечего. Действительно интересные дома в хороших местах разгребают за считанные дни во всех ценовых сегментах. Никогда бы не подумала, что новый проект Зарс на Французском по 2-2.5 куе распродадут буквально за месяц.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 22:59
Elensk написав: airmax78 написав: X-Fresh написав:
Что за объект
В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво.
Вот не надо путать теплое с мягким
. Будучи начинающим маркетологом я делала подобные ошибки, когда в проектах отталкивалась от собственного восприятия. Затем и существуют опросы и фокус-группы. Все люди разные. И принимать инвест решения на основании собственных вкусов очень неэффективно. Только холодный расчет, анализ и цифры, только хардкор
.
Кстати, а почему вы Кандинский не взяли, ведь присматривались к нему, когда ценник был еще весьма гуманный?
Оооо Elensk вы просто поражаете логичностью и информированностью по теме недвиги. Мое почтение, снимаю шляпу.
Меня тоже записывайте в ваш фан клуб +
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