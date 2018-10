Додано: Сер 17 жов, 2018 22:10

Elensk написав: airmax78 написав: X-Fresh написав:

В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво. В Одессе есть только один объект, заслуживающий внимания. Кандинский. Все остальное: либо УГ, либо сплошные компромиссы. Правда и в Кандинском компромиссов немало. Но он хоть выглядеть будет красиво.



Вот не надо путать теплое с мягким . Будучи начинающим маркетологом я делала подобные ошибки, когда в проектах отталкивалась от собственного восприятия. Затем и существуют опросы и фокус-группы. Все люди разные. И принимать инвест решения на основании собственных вкусов очень неэффективно. Только холодный расчет, анализ и цифры, только хардкор

+

я прям готов вступить в ваш фанклуб я прям готов вступить в ваш фанклуб

