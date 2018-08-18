Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:ИМХО одесская недвига сильно переоценена + предложение зашкаливает.
А купить реально нечего. Действительно интересные дома в хороших местах разгребают за считанные дни во всех ценовых сегментах. Никогда бы не подумала, что новый проект Зарс на Французском по 2-2.5 куе распродадут буквально за месяц.
60кгрн на состоянии "забор" в Одессе? Там реально элитка подобная ТетрисоТарянам(хоть МОПами и метражом квартир как в Метрополии) или просто развод по цене приезжих на квартирку в жемчужине?
барабашов написав:Там реально элитка подобная ТетрисоТарянам(хоть МОПами и метражом квартир как в Метрополии) или просто развод по цене приезжих на квартирку в жемчужине?
Лучшие места, красный кирпич, монументальные фасады. Места обитания прокуроров, депутатов и примазавшихся . Я в этих домах ни разу не была, так что подробностей не знаю.
Зарс - это одесская Оркада, только для богатых. Они умеют строить только один тип домов: кирпичный дом с бетонной штукатуркой (улучшенный вариант штукатурки, которой отделывали дома еще в советское время). И насилуют они этими домами исключительно Французский бульвар и прилегающие переулки с середины 90х просто увеличивая этажность от дома к дому. Называется: найдите 10 отличий http://zars.ua/ru/objects Я в этих домах был. МОПы до 2016го года - УГ. Последние дома: в стиле быкоко. Но прокурорам и депутатам горсовета нравится. Нравится настолько, что изуродованный Зарсом Кирпичный переулок переименовали в переулок Каркашадзе (де6илыпилять).