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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 00:32

  Elensk написав:
  airmax78 написав:ИМХО одесская недвига сильно переоценена + предложение зашкаливает.


А купить реально нечего. Действительно интересные дома в хороших местах разгребают за считанные дни во всех ценовых сегментах. Никогда бы не подумала, что новый проект Зарс на Французском по 2-2.5 куе распродадут буквально за месяц.

60кгрн на состоянии "забор" в Одессе?
Там реально элитка подобная ТетрисоТарянам(хоть МОПами и метражом квартир как в Метрополии) или просто развод по цене приезжих на квартирку в жемчужине?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 01:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Там реально элитка подобная ТетрисоТарянам(хоть МОПами и метражом квартир как в Метрополии) или просто развод по цене приезжих на квартирку в жемчужине?


Лучшие места, красный кирпич, монументальные фасады. Места обитания прокуроров, депутатов и примазавшихся :). Я в этих домах ни разу не была, так что подробностей не знаю.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 04:41

  Elensk написав:
  барабашов написав:Там реально элитка подобная ТетрисоТарянам(хоть МОПами и метражом квартир как в Метрополии) или просто развод по цене приезжих на квартирку в жемчужине?


Лучшие места, красный кирпич, монументальные фасады. Места обитания прокуроров, депутатов и примазавшихся :). Я в этих домах ни разу не была, так что подробностей не знаю.

Зарс - это одесская Оркада, только для богатых. Они умеют строить только один тип домов: кирпичный дом с бетонной штукатуркой (улучшенный вариант штукатурки, которой отделывали дома еще в советское время). И насилуют они этими домами исключительно Французский бульвар и прилегающие переулки с середины 90х просто увеличивая этажность от дома к дому. Называется: найдите 10 отличий http://zars.ua/ru/objects
Я в этих домах был. МОПы до 2016го года - УГ. Последние дома: в стиле быкоко. Но прокурорам и депутатам горсовета нравится. Нравится настолько, что изуродованный Зарсом Кирпичный переулок переименовали в переулок Каркашадзе (де6илыпилять).
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 07:17

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Даешь дешевей :mrgreen:

http://hvylya.net/news/exclusive/v-kiev ... yinke.html

Наивно.
Дешевей пока не отмечается. Скорее похоже на зависание в прыжке дохлой летней кошки

Проте дорожаю теж не видно)))) скільки б не транділи тут ріелтори, рожевоокулярники та інші любителі велосипедів і гіроскутерів)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все залежить з яким роком порівнювати.
Не можна відбірково брати роки для порівняння.
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:13

Tekken
Заголовки теперь скромнее :)

Рост цен на первичном рынке киевской недвижимости замедлился

https://ubr.ua/market/real-estate/rost-tsen-na-pervichnom-rynke-kievskoj-nedvizhimosti-zamedlilsja-3877117

Киевское жилье скатывается в цене. 5 причин удешевления с прогнозами

https://ubr.ua/market/real-estate/kievskoe-zhile-skatyvaetsja-v-tsene-5-prichin-udeshevlenija-s-prohnozami-3877083
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:31

  барабашов написав:Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?

Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  барабашов написав:Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?

Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике
Вы как то консолидируйте свои требования, аж интересно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:39

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  барабашов написав:Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?

Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике
Вы как то консолидируйте свои требования, аж интересно.

Зачем? Проценти по день покривають витрати на оренду, ще й на шубу вистачить.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Похоже, срок заключения подходит к концу. На официальной странице сериала «Оранжевый – хит сезона» в Twitter появилось видеообращение актрис, в котором они говорят, что 7 сезон комедийной драмы станет завершающим.
з.ы. Модераторы, кажется пока мне ник менять обратно на Унуноктий
Оранжевый-хит сезона
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